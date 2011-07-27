کریم قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت تیم فوتبال سپاهان اصفهان ضمن بیان مطلب فوق افزود: تیم سپاهان پس از دو سال از نظر کادرفنی و بازیکنان دچار تغییر و تحولات بسیاری شد، به همین دلیل نیاز به زمان دارد تا بتوانیم شکل واقعی تیم را بدست آوریم.

وی با بیان اینکه در اردوهای آماده‌سازی اکثر بازیکنان اصلی تیم سپاهان حضور نداشتند، افزود: تنها مشکل ما در حال حاضر ناهماهنگی بین بازیکنان است. با حضور بازیکنان ملی‌پوش کار مشکلی برای رساندن تیم به هماهنگی مطلوب داریم اما سعی می‌کنیم تا آغاز لیگ به نظم و انسجام تیمی لازم دست یافته و با تمام توان در بازی نخست برابر استقلال به میدان برویم.

مربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان در مورد شکست این تیم در دیدار تدارکاتی برابر فجرسپاسی شیراز خاطرنشان کرد: نباید به نتایج دیدارهای تدارکاتی پیش از فصل توجه کرد زیرا در این بازی‌ها کادرفنی تیم‌ها به فکر ارزیابی همه نفرات تیم‌شان هستند و بیش از نتیجه سعی دارند نقاط ضعف و قوت تیم خود را ارزیابی کنند تا در زمان باقی‌مانده آنها را برطرف کنند.

قنبری از حضور ملی پوشان و عمادرضا در تمرینات این تیم از روز شنبه خبر داد و تاکید کرد: مسئولان باشگاه تلاش کردند تا خسرو حیدری را حفظ کنند اما این اتفاق رخ نداد. البته با شناخت بوناچیچ از تیم و هدفی که برای معرفی بازیکنان جوان به فوتبال ایران داریم، می‌توانیم از بین نفراتی که در اختیار ما هستند جایگزین مناسبی برای حیدری پیدا کنیم.

وی در مورد اینکه مدیران باشگاه سپاهان تا چه اندازه در جذب بازیکنان مورد نظر کادرفنی موفق بودند، اظهار داشت: آقایان حسینی و ساکت در این مدت تلاش وافری انجام دادند که نفرات مدنظر کادرفنی را به خدمت بگیرند. گرچه نفرات تاثیرگذاری از تیم ما جدا شدند اما یارگیری صورت گرفته در حد ایده‌آل است و بازیکنان جدید می‌توانند انتظارات فنی تیم را برآورده کنند.

مربی تیم فوتبال سپاهان در پاسخ به این پرسش که "تیم سپاهان می‌تواند همانند دو سال گذشته نتایج خوبی را در لیگ کسب و در نهایت به قهرمانی دست یابد؟"، گفت: قطعا توانایی تکرار مجدد قهرمانی را داریم اما نیاز به زمان برای رسیدن به هماهنگی لازم بین بازیکنان و حمایت مسئولان و هواداران داریم تا به این موفقیت بزرگ دست یابیم.

تیم فوتبال سپاهان اصفهان در نخستین دیدارش در یازدهمین دوره لیگ برتر روز چهارشنبه دوازدهم مردادماه میزبان استقلال تهران است.