جایزه شعر خبرنگاران به دور ششم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش کتاب، آن دسته از شاعران و ناشرانی که در سال 1389 مجموعه شعر منتشر کردهاند میتوانند در این بخش از جایزه شعر خبرنگاران شرکت کنند.
این کتابها لازم است چاپ اول و به زبان فارسی باشد و همچنین برگزیده اشعار نباشد و علاقخ مندان لازم است 5 نسخه از اثر خود را تا پایان شهریور ماه به نشانی تهران، صندوق پستی 3496 – 16765، دبیرخانه جایزه شعر خبرنگاران بفرستند.
در بخش ویژه نیز آندسته از شاعرانی که تاکنون کتاب منتشر نکردهاند، میتوانند شرکت کنند که این افراد نباید تاکنون (چه در سالهای گذشته و چه در سال جاری) کتاب منتشر کرده یا برای انتشار به ناشری سپرده باشند.
این شعرها نیز باید به زبان فارسی باشد و تعداد شعرها باید بین 40 تا 50 قطعه بوده و در صورتی که شعرها این تعداد نباشد لازم است تعداد صفحات شعرهای ارسالی بین 80 تا 100 صفحه باشد.
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