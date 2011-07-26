جایزه شعر خبرنگاران به دور ششم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش کتاب، آن دسته از شاعران و ناشرانی که در سال 1389 مجموعه شعر منتشر کرده‌اند می‌توانند در این بخش از جایزه شعر خبرنگاران شرکت کنند.

این کتاب‌ها لازم است چاپ اول و به زبان فارسی باشد و همچنین برگزیده اشعار نباشد و علاقخ مندان لازم است 5 نسخه از اثر خود را تا پایان شهریور ماه به نشانی تهران، صندوق پستی 3496 – 16765، دبیرخانه جایزه شعر خبرنگاران بفرستند.

در بخش ویژه نیز آن‌دسته از شاعرانی که تاکنون کتاب منتشر نکرده‌اند، می‌توانند شرکت کنند که این افراد نباید تاکنون (چه در سال‌های گذشته و چه در سال جاری) کتاب منتشر کرده یا برای انتشار به ناشری سپرده باشند.

این شعرها نیز باید به زبان فارسی باشد و تعداد شعرها باید بین ‌40 تا ‌50 قطعه بوده و در صورتی که شعرها این تعداد نباشد لازم است تعداد صفحات شعرهای ارسالی بین 80 تا ‌100 صفحه باشد.

حضور در بخش ویژه برای تمام شاعران فارسی‌زبان داخل و خارج کشور آزاد است. شرکت‌کنندگان این بخش می‌توانند آثار خود را تا پایان شهریور به نشانی sherekhabarnegar@gmail.com ارسال کنند.

داوران بخش کتاب را علیرضا بهرامی، ساره دستاران، یاسین نمکچیان، لادن نیکنام و محمد ولی‌زاده و بخش ویژه را محمدهاشم اکبریانی، محسن بوالحسنی، پوریا سوری، علیرضا عباسی و محسن فرجی تشکیل می‌دهند.