خستگی و کسالت مانع از رقابت با شناگر اسراییلی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علیرضایی روز یکشنبه از حضور در ماده 100 متر قورباغه رقابت‌های جهانی شنا در شانگهای چین انصراف داد و این در حالی است که "گال نوو"، شناگر اسراییلی هم در این ماده حضور داشت.

علیرضایی در گفتگو با آسوشیتدپرس، علت شنا نکردن در این ماده را خستگی و کسالت عنوان کرده و گفت این مسئله جنبه سیاسی نداشته است.

شناگر اسراییلی گفته که فینا باید در خصوص کنار کشیدن علیرضایی واکنش نشان دهد چراکه اینگونه کارها باعث برآشفتگی مسابقات می شود.

این شناگر ملی پوش ایرانی در مسابقات شنای بازی‌های المپیک 2008 پکن نیز از رقابت با "تام بیری"، شناگر رژیم اشغالگر قدس انصراف داده بود.