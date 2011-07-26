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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۵۶

هر 500 دانشجو تنها یک مشاور/ معضل کمبود مشاور تمام‌وقت در دانشگاهها

هر 500 دانشجو تنها یک مشاور/ معضل کمبود مشاور تمام‌وقت در دانشگاهها

رئیس دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم در حالی که به معضل کمبود مشاور تمام وقت در دانشگاه‌ها اشاره داشت، سرانه بهره‌مندی دانشجویان دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم از مشاور و روانشناس را تنها یک مشاور به ازای 500 دانشجو اعلام کرد.

حمید یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: 85 دانشگاه دولتی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مرکز مشاوره دارند و نزدیک به یک‌هزار مشاور، کارشناس، روانشناس، متخصص امور تربیتی، روانپزشک و مددکار در این مراکز مشاوره مشغول به کار هستند.

رئیس دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: از این یک‌هزار نفر تعدادی به صورت پاره‌ وقت در مراکز مشاوره فعالیت می کنند اگر همه این یک‌هزار نیرو به صورت تمام وقت کار می‌کردند خوب بود اما در حال حاضر به لحاظ پاره وقت بودن بخشی از مراکز مشاوره با کمبود نیرو مواجه هستند.

یعقوبی با یادآوری اینکه در حال حاضر حدود 500 هزار دانشجو در دانشگاه‌های دولتی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تحصیل می‌کنند، گفت: اینکه به ازای هر 500 دانشجو یک مشاور وجود داشته باشد خوب است البته به شرط اینکه همه این نیروها تمام وقت باشند.

کد مطلب 1367644

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