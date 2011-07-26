پلیس سایبری ایتالیا هک شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این اطلاعات در حجم هشت گیگا بایت به صورت عمدی از شبکه CNAIPIC ایتالیا که نظارت بر زیرساختارهای حیاتی IT کشور را به عهده دارد به سرقت رفته اند.

گروه هکرهای ناشناس در پیامی اعلام کرد این اطلاعات را از یک منبع خاص به دست آورده است. به نظر می رسد حمله سایبری به این پایگاه واکنشی به دستگیری عضو ایتالیایی گروه ناشناس باشد.

لینک دسترسی به این اطلاعات محرمانه که از CNAIPIC به سرقت رفته بر روی وب سایتی به نام Pastebin قرار گرفته است. ناشناسها ادعا می کنند این اسناد از یکی از سرورهای مدارک CNAIPIC، یا مرکز ملی جنایات رایانه ای برای محافظت از زیرساختهای حیاتی به سرقت رفته اند.

این اسناد شامل اطلاعاتی درباره دفاتر دولتی از قبیل وزارت دفاع استرالیا، وزارت کشاورزی آمریکا و اطلاعاتی درباره شرکتهایی خصوصی مانند Gazprom و ExxonMobile است. گروه ناشناس پیش از این نیز ساختار مدیریتی CNAIPIC را به همراه لیست اسامی و تصاویر آنها منتشر کرده بود.

بر اساس گزارش بی بی سی، در اوایل ماه جولای، نیروهای پلیس سایبری ایتالیا طی یورشهایی به خانه های مضنونان عضویت در گروه ناشناس، سه نفر را به اتهام همکاری با این گروه هکرها دستگیر کردند.