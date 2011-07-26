به گزارش خبرگزاری مهر، مقامات فضایی روسیه پایان دوران برنامه شاتلهای ناسا را آغازی برای عصر سایوز می دانند سایوزهای روسیه دست کم برای چند سال آینده تنها ابزاری خواهند بود که مسیر زمین تا ایستگاه فضایی بین المللی را طی خواهند کرد و ناسا نیز تا 63 میلیون دلار را برای در اختیار داشتن یک جایگاه در این کپسولها پرداخت خواهد کرد.

با وجود اینکه ناسا تا کنون بیش از 100 میلیارد دلار را صرف ساخت ایستگاه فضایی بین المللی کرده از اکنون تا چند سال آینده فضانوردان روسی نیمی از سرنشینان ایستگاه فضایی را تشکیل خواهند داد به گفته مقامات فضایی روسی بازنشسته شدن شاتلهای ناسا از پروازهای فضایی نشانگر آغاز مرحله ای جدید در برنامه ایستگاه فضایی بین المللی است که در آن فضاپیماهای سایوز روسیه هیچ کمک و پشتیبانی نخواهند داشت.

آژانس فضایی روسیه اعلام کرد سریعترین زمانی که فضاپیماهای سرنشین دار با قابلیت رفت و برگشت به مدار زمین تولید خواهند شد سال 2016 خواهد بود. این همان مدت زمانی است که ناسا آن را دوران آماده سازی تاکسی های تجاری فضایی از قبیل "دراگون" شرکت SpaceX و یا فضاپیمای CST-100 شرکت بوئینگ اعلام کرده است.

روسیه آینده فضایی خود را اینچنین توصیف می کند:

"برای دوره ای 30 ساله شاتلها نه تنها دسترسی انسان به ایستگاه فضایی، بلکه سفر به مدار زمین و حمل محموله های بزرگی که بدون آنها ساخته شدن ایستگاه فضایی امکان پذیر نبود را تضمین کردند، بشریت به دلیل نقش این فضاپیماها در پیشرفت فعالیتهای فضایی مدیون شاتلها است.

دلیل اینکه این پرنده های زیبا و راحت بازنشسته شده اند و سایوزهای "پیر" روسی جایگزین آنها شده اند بدون در نظر گرفتن سودبخشی سایوزها، اطمینان و امنیت آنها است. عبارت پیر درباره سایوزها چندان صادق نیست، این کپسولها در حال جدید تر شدن و مجهز تر شدن هستند. در طول سال آینده سایوزهای ارتقا یافته مجهز به سیستمهای دیجیتال به فضا پرواز خواهند کرد و سایوز TMA-M هم اکنون در حال انجام پروازهای آزمایشی است.

همچنین حتی در صورتی که طی چند سال آینده برای سایوزهای روسی جایگزینی سرنشین دار ساخته و ارائه شود، اثبات ایمنی چنین فضاپیمایی برای سفرهای انسانی به مدت زمان زیادی نیاز دارد. امروز در جهان پروازهای فضایی انسانی، آغاز عصر سایوزهای روسیه است، آغاز عصر اطمینان و اعتبار."

بر اساس گزارش ان بی سی، تا زمانی که تاکسی های فضایی آماده پرواز شوند، فضانوردان با استفاده از سایوز به این پایگاه بین المللی سفر خواهند کرد. آمریکا برای فضانوردان خود به ازای هر صندلی 48 میلیون دلار پرداخت خواهد کرد اما بر اساس قرار داد ناسا با روسیه این مبلغ در سال آینده به 51 میلیون دلار، در سال 2013 تا 2014 به 55.8 میلیون دلار و در سال 2015 به 62.7 میلیون دلار افزایش پیدا خواهد کرد.