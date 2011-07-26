تعلیق پروانه 8 شرکت اینترنتی/ پروانه دو شرکت لغو شد

علیرضا اصغریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سیستم های نظارتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای کنترل عملکرد ارائه دهندگان سرویس های فناوری اطلاعات اظهار داشت: رگولاتوری تعهدات دارندگان پروانه سرویس های فناوری اطلاعات را در دوحالت برخط (online) و از راه نزدیک (onside) نظارت و بررسی می کند که بر این اساس در سه ماهه نخست سال جاری 665 مورد فعالیت شرکتهای اینترنتی از سوی دفاتر مناطق این سازمان مورد بازرسی قرار گرفت و عملکرد این شرکتها به صورت "آنساید" کنترل شد.

وی با بیان اینکه بررسی های انجام شده از عملکرد فعالان عرصه فناوری اطلاعات، 8 مورد لغو پروانه و تعلیق فعالیت شرکتهای اینترنتی را به همراه داشت اضافه کرد: سیستم نظارت آنلاین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز با دسترسی مستقیم به شبکه اپراتورهای فناوری اطلاعات به طور مداوم این شبکه ها را کنترل می کند و از آنجایی که برخی مستندات از راه دور قابل رویت نخواهد بود سیستم نظارتی آنساید برای کنترل از راه نزدیک به کار گرفته می شود.

مدیرکل نظارت بر سرویس های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر اینکه بررسی وضعیت شبکه اپراتورهای فناوری اطلاعات باید از راه نزدیک و در محل صورت پذیرد گفت: این امر باعث ایجاد تعامل میان ارائه دهندگان خدمات و اطلاع از مشکلات و شرایط واقعی آنها می شود.

اصغریان اپراتورهای دارای پروانه سرویس های فناوری اطلاعات را شامل شرکتهای اینترنتی ISP ، PAP و ISDP ، ارائه دهندگان اینترنت پرسرعت بی سیم وایمکس، ارائه دهندگان خدمات ماهواره ای SAP و شرکتهای داده مکانی GMPTS عنوان کرد و گفت: طبق نظارت های انجام گرفته از عملکرد این شرکتها، 8 پروانه فعالیت برای شرکتهای اینترنتی به حالت لغو و تعلیق درآمده که از این میان فعالیت دو اپراتور لغو شده است.

وی جزئیاتی از لیست تخلفات این شرکتها ارائه نکرد و افزود: چنانچه ارائه دهندگان فناوری اطلاعات در عرضه خدمات به مشتریان خود تعهداتشان را انجام ندهند با اخطار سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی مواجه شده و پس از آن در صورت تکرار این موضوع پروانه آنها به حالت تعلیق و لغو موقت درآمده و در نهایت منجر به لغو پروانه خواهد شد.

این مقام مسئول در سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تعلیق پروانه به این معنی است که به اپراتور اجازه توسعه و حق ارائه سرویس جدید و افزایش پهنای باند داده نمی شود و در صورتی که پروانه اپراتور لغو شود مشتریانش به سمت اپراتورهای دیگر هدایت خواهند شد.

وی تاکید کرد که بازه زمانی اخطار تا لغو پروانه حدود یک ماه است اما اگر تخلف عمده باشد در همان مرحله اول اخطار منجر به لغو پروانه خواهد شد.