  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۰۶

دانشجو عنوان کرد:

تهران بیشترین آلودگی صوتی را دارد

تهران بیشترین آلودگی صوتی را دارد

سخنگوی شورای شهر تهران با عنوان این مطلب که پایتخت بیشترین آلودگی صدا را دارد افزود: مناطق 6، 10، 11، 12، 7، 13، 3، 19، 18 و 2 بیشترین آلودگی صوتی را دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو دانشجو در جلسه علنی صبح سه شنبه شورای شهر تهران با اشاره به طرح الزام شهرداری تهران به تهیه برنامه عملیاتی کاهش آلودگی صدا در پایتخت، گفت: تهران بیشترین آلودگی صدا را دارد و اغلب شهروندان از این آلودگی رنج می‌برند. تراز آلودگی در اتوبانهای این شهر 75 دسیبل است در حالی که حد مجاز آلودگی صدا 55 دسیبل در روز و 45 دسیبل در شب است.

وی با اشاره به مناطقی که بیشترین آلودگی صوتی را دارند گفت: مناطق 6، 10، 11، 12، 7، 13، 3، 19، 18 و 2 بیشترین آلودگی صوتی را دارا هستند. همچنین در مناطق جنوب شهر سر و صدا با آلودگی صدای فرودگاه و راه آهن نیز آمیخته شده‌اند.

دانشجو با اشاره به اینکه افزودن بزرگراهها و رعایت نکردن استانداردها در ساخت اتومبیلها سبب شده طی 10 گذشته 8 تا 9 دسیبل آلودگی صدا در شب افزایش پیدا کند. براساس نقشه تراز آلودگی صوتی مناطق 22 گانه یک هزار و 745 تهران مرکز آموزشی و درمانی آلودگی صوتی‌شان بیش از حد مجاز است.

سخنگوی شورای شهر تهران اضافه کرد: با توجه هزینه های گزاف درمانی سازمانهای مربوطه از جمله سازمان محیط زیست، وزارت بهداشت و صنایع و دو تن از اعضای هیئت علمی دانشگاهها این موضوع را بررسی کنند.

کد مطلب 1367659

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها