تهران بیشترین آلودگی صوتی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو دانشجو در جلسه علنی صبح سه شنبه شورای شهر تهران با اشاره به طرح الزام شهرداری تهران به تهیه برنامه عملیاتی کاهش آلودگی صدا در پایتخت، گفت: تهران بیشترین آلودگی صدا را دارد و اغلب شهروندان از این آلودگی رنج می‌برند. تراز آلودگی در اتوبانهای این شهر 75 دسیبل است در حالی که حد مجاز آلودگی صدا 55 دسیبل در روز و 45 دسیبل در شب است.

وی با اشاره به مناطقی که بیشترین آلودگی صوتی را دارند گفت: مناطق 6، 10، 11، 12، 7، 13، 3، 19، 18 و 2 بیشترین آلودگی صوتی را دارا هستند. همچنین در مناطق جنوب شهر سر و صدا با آلودگی صدای فرودگاه و راه آهن نیز آمیخته شده‌اند.

دانشجو با اشاره به اینکه افزودن بزرگراهها و رعایت نکردن استانداردها در ساخت اتومبیلها سبب شده طی 10 گذشته 8 تا 9 دسیبل آلودگی صدا در شب افزایش پیدا کند. براساس نقشه تراز آلودگی صوتی مناطق 22 گانه یک هزار و 745 تهران مرکز آموزشی و درمانی آلودگی صوتی‌شان بیش از حد مجاز است.

سخنگوی شورای شهر تهران اضافه کرد: با توجه هزینه های گزاف درمانی سازمانهای مربوطه از جمله سازمان محیط زیست، وزارت بهداشت و صنایع و دو تن از اعضای هیئت علمی دانشگاهها این موضوع را بررسی کنند.