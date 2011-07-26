موسیقی ترکمن در تالار رودکی طنین انداز می شود

محمدرضا داورزنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گروه موسیقی دولت محمد آزادی گنبد کاووس به سرپرستی دکتر مجید تکه، سه شنبه 4 مردادماه و از ساعت 21 در تالار رودکی تهران به روی صحنه می رود.

داورزنی افزود: این گروه که به دعوت دکتر شاه آبادی،‌ معاونت محترم هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تهران می رود،‌ ضمن اجرای قطعاتی از اشعار مختومقلی فراغی، در وصف پیامبر اعظم(ص) و امام علی(ع) به اجرای آیین های مختلف ترکمن خواهند پرداخت.

وی اجرای بخشی از مراسم عروسی ترکمن( اله شدیرمه)- لاله و یاریار و اجرای زنبورک نوازی را از دیگر برنامه های گروه اعلام کرد.

گروه موسیقی دولت محمد آزادی در سال 1354 تاسیس شده و در جشنواره های متعدد داخلی و خارجی حضور داشته است.