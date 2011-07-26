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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۱۲

نسخه کامل/

پشت صحنه "اخراجی‌ها 3" به بازار می‌آید

پشت صحنه "اخراجی‌ها 3" به بازار می‌آید

نسخه کامل پشت صحنه فیلم سینمایی "اخراجی‌ها 3" به کارگردانی مسعود ده‌نمکی چند روز دیگر وارد بازار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نسخه کامل پشت صحنه فیلم سینمایی "اخراجی‌ها 3" در قالب سی دی و دی وی دی چند روز دیگر وارد بازار می‌شود، نسخه فعلی فیلم تنها 15 دقیقه پشت صحنه دارد، پشت صحنه فیلم سینمایی "اخراجی‌ها 3" را موسسه پارس ویدئو پخش می‌کند که 90 دقیقه درباره روند تولید فیلم و حواشی آن است.

نسخه نمایش خانگی "اخراجی‌ها 3" که با تیراژ میلیونی عرضه شده با استقبال همراه بوده و به زودی سری دوم نسخه‌های خانگی فیلم در قالب سی دی و دی وی دی وارد بازار می‌شود. "اخراجی‌ها 3" با بازی امین حیایی، رضا رویگری، اکبر عبدی، محمدرضا شریفی‌نیا، رز رضوی و... نوروز امسال اکران عمومی شد.

شنیده می‌شود مسعود ده‌نمکی امسال چهارمین فیلم سینمایی خود را می‌سازد.

کد مطلب 1367665

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