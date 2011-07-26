10 هزار و 200 واحد مسکونی مهر در زنجان به بهره برداری می رسد

حافظ باباپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بخش عمده گزارش عملکرد این سازمان در استان زنجان مربوط به پروژه عظیم مسکن مهر است.
وی به ارائه عملکرد در 3 فاز مختلف در این دوره از نمایشگاهها اشاره کرد و گفت: بعد از پروژه مسکن مهر، پروژههای عمرانی ساخت و ساز ساختمانهای مسکونی و دولتی و عمومی از جمله فعالیتهای این سازمان است.
باباپور زمان شروع پروژههای مسکن مهر راه سال 86 عنوان کرد و گفت: با رویکردهای دولت نهم و دهم و با اجرایی شدن پروژه مسکن مهر و نیز تعامل بالای همشهریان و مسئولان شاهد کسب رتبه برتر استان در ساخت و ساز مسکن مهر بودهایم.
رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان زنجان، با اشاره به اینکه در سال 90 اقدام به 19 هزار و 500 واحد مسکونی شده است ادامه داد: با تعاملات ارگانها و نیز استقبال مردم این رقم به بیش از 23 هزار واحد افزایش یافته است.
باباپور ادامه داد: در شهرهای بالای 25 هزار نفر اقدام به ساخت 4 هزار و 300 واحد مسکونی شده است همچنین در شهر آببر و سجاس اقدام به ساخت مسکن مهر شده است.
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