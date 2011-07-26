بزرگترین مشکل چای ایرانی فقر ساماندهی بازار است

نعمت یاورزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه چای ایران به دلیل نداشتن افزودنی ها و مواد غیر مجاز سالم ترین محصول دنیاست، افزود: در سال های اخیر با واردات بی ‌رویه چای خارجی، چای ایرانی بازار خود را از دست داده و به دلیل پایین ‌بودن قیمت آن و نبود مشتری، تلاشی هم برای ارتقاء کیفیت چای داخلی صورت نگرفته است.

وی اظهارداشت: اگر سلیقه و ذائقه مصرف کنندگان با محصول چای ایرانی آشنا شود بازار آن هم رونق خواهد گرفت و باید برای تسهیل توزیع و دسترسی راحت تر مشتریان به چای ایرانی برنامه ریزی کرد تا اعتماد مشتریان هم به مدیریت بازار چای داخلی افزایش یابد.

رئیس هیئت مدیره سندیکای کارخانجات چای شمال در ادامه تبلیغ محصول چای داخلی را بسیار مهم دانست و خواستار اطلاع رسانی هدفمند در این زمینه شد.

وی با اعلام اینکه خرید چای ازسوی بخش خصوصی یا دولت مشکل را برطرف نکرده است، یادآورشد: از مشکلات اصلی برای توسعه صنعت چای ایرانی، مصرف این محصول است که باید افزایش یابد.

استانهای گیلان و مازندران با 32 هزار هکتار باغ چای دو استان تولید کننده چای در ایران هستند که 85 درصد چای ایران را گیلان و 15درصد را مازندران تولید می کند.