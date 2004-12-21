دكتر حسن بلخاري: معنا محوري بايد جاي مخاطب محوري را بگيرد

دكتر حسن بلخاري، كارشناس رسانه و استاد دانشگاه، درباره توجه افراطي به مخاطب محوري و عدم توجه به استفاده از مضامين ارزشي در برنامه هاي تلويزيوني، ضمن بيان اين مطلب به خبرنگار تلويزيوني " مهر" گفت: مخاطب محوري يكي از اركان رسانه هاي جديد در جهان مدرن است. به همان اندازه كه بنيان هاي تئوريك جهان مدرن همچون آزادي، عقلانيت، دموكراسي، مردم محوري و حقوق بشر مورد ترديد است، در صداقت و جايگاه مخاطب محوري نيز جاي تامل وجود دارد. البته بايد اين نكته را متذكر شوم كه جايگاه مخاطب را بايد مد نظر داشت. حقوق و حرمت مخاطب را پاس داشتن و متناسب با ظرفيت و طلب او سخن گفتن هنر بي نظيري است كه شرع و عقل بر ضرروت و اهميت آن تاكيد بسيار دارد. اما نام اين مخاطب محوري نيست.

وي خاطر نشان ساخت: آنچه كه از آن به عنوان مخاطب محوري دريافت مي شود، اين است كه رسانه و پيام ( معنا ) به تابعي از توان و سليقه مخاطب تبديل گردد. هيچ حكيم و عاقلي نمي پذيريد كه در فرآيند انتقال معنا، مخاطب يا رسانه به تنهايي محور باشد. رسانه اي كه مخاطب خويش را در نظر نگيرد در پيمايش راه خود و رسيدن به اهداف خويش به طور قطع ناتوان خواهد بود. از سوي ديگر، اگر مخاطب نيز چنان بار آيد كه سليقه اش را محور برنامه ها بداند، در اين صورت او نيز بر اثر مخاطب معنا بودن باري نخواهد گرفت. من به جاي " مخاطب محوري " مي گويم " معنا محوري ". بايد در برنامه ريزي هاي رسانه اي جايگاه و حضور مخاطب را در نظر گرفت؛ اما بايد محوريت را به پيام و معنا داد.

اين استاد دانشگاه در ادامه با تاكيد بر توجه به معنا در برنامه هاي تلويزيوني توضيح داد: اگر معنا محوري را مبنا قرار دهيم و رسانه و مخاطب را هر دو در قاموس معنا ( يا پيام بنا بر اصطلاحات رسانه اي ) تعريف كنيم. در اين صورت براي مخاطب و رسانه مقصدي تعريف مي كنيم كه همراه با در نظر گرفتن شرايط، امكانات و زمان و مكان ( كه از جمله آنها لزوم توجه به نظرات مخاطب و در نظر گرفتن شرايط او است ) برنامه ها را به سمت آن مقصد هدايت خواهد كرد. تاملي بر رقابت بسيار گسترده رسانه هاي جهاني و به تبع آن سقوط فاحش كيفيت برنامه ها كه فقط جلب مخاطب را محور قرار داده، دليلي بر اثبات اين كلام است.

دكتر بلخاري درباره اينكه محور قرار دادن مخاطب به عنوان اولويت اصلي و مهم رسانه تلويزيون چه تبعات و خطراتي مي تواند در پي داشته باشد و اصولا" چه بايد كرد تا تعادلي ميان ارايه سرگرمي، ايجاد جذابيت و بيان مسايل ارزشي برقرار شود، تاكيد كرد: كار رسانه اي چون تلويزيون در نظام اجتماعي ايران نبايد محور قرار دادن بي چون و چراي مخاطب باشد. ضمن اينكه هرگز نبايد مخاطب ناديده انگاشته شود. اما اگر برنامه ريزي ها به گونه اي باشد كه معنا و پيام ( چه در بعد نظري آن كه معمولا" عامه از آن مي گريزند و چه در بعد تصويري و جذاب آن ) به صورتي ارايه شود كه يك كار رسانه اي كامل صورت گرفته باشد. يعني هم پيام منتقل شود و هم اين انتقال به گونه اي باشد كه مخاطب آن را پس نزند. بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه فرم و معنا با هم در تضاد نيستند. فرم جلوه بصري معنا است. يعني همان چيزي كه در رسانه اهميت والايي دارد.

وي در ادامه اظهار داشت: بايد در اين جهت تلاش كنيم كه برنامه هاي تلويزيوني به گونه اي باشند كه نسبت اهميت فرم و معنا يا پيام و رسانه هر دو چنان باشد كه يكي فداي ديگري نشود. وگرنه برنامه هايي كه هويت محور، ارزشي و نظري اند از روند جذب مخاطب عام ( بنا به اين جمله ظريف اينشتن كه مي گويد؛ آدمي از فكر كردن مي هراسد ) خارج مي شوند و جاي آن را برنامه هاي سبك و بي محتوايي مي گيرند كه فرم در آن چنان غلبه دارد كه معنا كاملا" در ظاهر اثر گم مي شود.