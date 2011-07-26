نظارت شورای امنیت ملی مالزی برفعالیت وهابیت/ هدف مبارزه با تروریسم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری مالزین اینسایدر(Malaysian insider) ، شورای امنیت ملی مالزی در جلسه اخیر خود با مقامات مذهبی این کشور در خصوص فعالیت وهابیون در ارتباط با با تروریسم مذاکره کرده و "محمد عصری زین العابدین" مفتی وهابی را در لیست تحت نظر این شورا قرار داده است.

بر اساس این گزارش، در این جلسه از مقامات مذهبی ایالت های مختلف مالزی خواسته شده نسبت به اقدامات وهابیت در ایالت های خود نظارت بیشتری داشته باشند.

برای نخستین بار و در اوایل سال گذشته میلادی ارتباط عصری زین العابدین با تروریسم و وهابیت در مالزی مطرح شده بود.

همزمان با انتشار این خبر در تعدادی از رسانه های مالزی، "جمیل خیر بهارم" وزیر امور دیانت مالزی از این خبر اظهار بی اطلاعی کرده و اظهار نظر در این مورد را به آینده موکول کرده است.