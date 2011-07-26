صندوق بین المللی پول نسبت به بحران مالی آمریکا هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، صندوق بین المللی پول در گزارش سالانه خود گفت: وضعیت فعلی بودجه آمریکا، هم اعتماد سرمایه گذاران در آمریکا را به خطر می اندازد و هم ریسکی خطرناک و منفی متوجه اقتصاد جهانی و دیگر کشورهای خواهد شد.

صندوق در گزارش خود همچنین هشدار داده است که در صورت حفظ وضعیت موجود، ارزش اعتباری خزانه داری آمریکا هم به خطر افتاده و این کشور به بحران اقتصادی بدتری دچار خواهد شد.

دولت نیازمند افزایش سقف بدهی است تا بتواند پول قرض کرده و امور جاری را ادامه دهد اما سقف استقراض دولت فدرال آمریکا به حد مجاز رسیده و مجلس نمایندگان آمریکا ،که جمهوریخواهان در آن اکثریت را دارند، علی رغم برگزاری چندین جلسه با رئیس جمهوری برای افزایش سقف بدهی دولت همچنان با این اقدام مخالفند. جمهوریخواهان کاخ سفید را تهدید می کنند که اگر اقدامی برای حل مشکل کسری بودجه نکند، اجازه افزایش سقف بدهی دولت را نمی دهند.

موسسات اعتباری هشدار داده اند اگر با نزدیک شدن زمان به سر رسیدن سقف بدهی دولت آمریکا در 2 اوت، وضعیت به همین منوال باقی بماند، درصد بهره را بالا می برند و طبقه متوسط و پایین جمله با مشکلات جدی روبرو خواهند شد.

کاخ سفید خواهان قطع برخی بودجه ها ولی افزایش برخی از مالیات هاست در حالی که جمهوریخواهان می گویند به هیچ وجه زیر بار هیچ گونه افزایش مالیات نخواهند رفت و فقط دولت باید برای حل کسری بودجه، برخی از خرج و مخارج خود را کم و یا قطع کند. به عقیده جمهوری خواهان هرگونه افزایش درآمد برای طبقه ثروتمند و یا شرکت های پردرآمد، باعث کاهش رقابت در بازار کار می شود.

سران و مقامات مالی دیگر کشورهای جهان هشدار دادند در صورتی که بازار اعتباری آمریکا با مشکل روبرو شود، اقتصاد رو به بهبود جهانی هم به تبع آن با بحران وخیمی روبرو خواهد شد.