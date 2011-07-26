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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۱۷

در گرگان/

نمایشگاه تابستانه سوغات گلستان دایر شد

نمایشگاه تابستانه سوغات گلستان دایر شد

گرگان - خبرگزاری مهر: نمایشگاه تابستانه صنایع دستی و سوغات گلستان در ناهارخوران گرگان دایر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی، سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان صبح سه شنبه در بازدید از این نمایشگاه افزود: با توجه به اینکه در ایام تابستان، مسافران و گردشگران در این استان حضور دارند، فرصت مغتنمی برای حمایت از هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی این استان فراهم می شود، تا با معرفی محصولات خود نسبت به فروش این آثار اقدام کنند.

وی افزود: نمایشگاه صنایع دستی و سوغات تابستانه در 22 غرفه صنایع دستی، 17غرفه سوغات و آش در ناهارخوران گرگان ایجاد شده و از استان های گلستان، گیلان، مازندران، همدان، تبریز، خراسان شمالی و رضوی و استان لرستان( بروجرد) و... نیزدراین نمایشگاه حضور دارند.
 
عباسی عنوان کرد: محصولات صنایع دستی شامل لباس های محلی، سنگ های قیمتی، چرم، تابلو فرش، منبت معرق، قلمزنی، سفال، ترمه، گلیم، سرامیک، حصیربافی، مجسمه سازی و انواع کارهای چوبی و... در این نمایشگاه به نمایش درآمده است.
 
وی یادآور شد: غرفه های سوغات بروجرد( ترشی جات)، آش و زیتون، شیرینی های سنتی گرگان، حلوا گردویی کردکوی و دیگر سوغات استان ها نیز دراین نمایشگاه به معرفی و فروش سوغات محلی خود می پردازند.
 
عباسی اظهار امیدواری کرد: با برپایی این نمایشگاه و معرفی محصولات صنایع دستی و سوغات، ضمن ترویج و فروش این محصولات، حمایت های لازم از قشر زحمتکش و هنرمند صنایع دستی به عمل آید.
 
به گفته وی، این نمایشگاه، تا (10 مرداد) سال جاری برای بازدید علاقمندان دایر است.
کد مطلب 1367677

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