به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان با بیان این مطلب گفت: این نمایشگاه‌ها از فردا تا نهم مرداد ماه به تدریج فعالیت خود را آغاز کرده و عرضه مستقیم کالا و فروش فوق‌العاده تا پیش از ماه مبارک رمضان در سراسر کشور برقرار خواهد شد.

حسن رادمرد با بیان این مطلب که تنظیم بازار این ماه با همکاری فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای‌، اصناف و بخش خصوصی صورت می‌گیرد، ادامه داد: نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا در 300 نقطه و در راستای رفاه هر چه بیشتر مردم برپا می‌شود.



به گفته رادمرد، فروش فوق‌العاده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ نیز در کنار عرضه مستقیم کالا تاثیر بسیار زیادی در ایجاد ثبات در بازار دارد.

رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان با اشاره به عرضه کالاهایی همچون خرما، لبنیات‌، حبوبات‌، گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ و زولبیا بامیه با تخفیف 15 درصدی‌، افزود: مهمترین هدف برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالا و برپایی فروش فوق‌العاده، تنظیم بازار و ایجاد اطمینان خاطر برای مردم است.

رادمرد با تاکید بر جدیت وزارت بازرگانی و شورای اصناف در کنترل و نظارت دقیق بر بازار و برخورد با هرگونه تخلف در این ایام‌، تصریح کرد: نظارت و بازرسی بر بازار با همکاری دستگاه‌های ذیربط دنبال می‌شود و با متخلفین به شدت برخورد خواهد شد.