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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۳۷

در دلیجان/

طرح توسعه بزرگترین واحد تولید الیاف پلی استر به بهره برداری رسید

دلیجان - خبرگزاری مهر: بهره برداری از بزرگترین واحد تولید الیاف پلی استر در مراسمی با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی در شهرک صنعتی دلیجان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت الیاف پلی استر ساینا دلیجان وابسته به گروه صنعتی بازرگانی سینا بزرگترین تولید کننده الیاف پلی استرتیپ پنبه ای و الیاف هایتناسی‌تی در کشور است که در فضایی به وسعت 25 هزار مترمربع و زیربنای هزار و 900 متر مربع احداث شده است.

بزرگترین تولید کننده الیاف پلی استر کشور با سرمایه گذاری معادل 10 میلیون دلار و ظرفیت تولید سالانه 45هزار تن محصول را دارد.

با بهره برداری از این واحد تولیدی 300 فرصت شغلی به صورت مستقیم و هزار فرصت شغلی به صورت غیرمستقیم ایجاد شده است.

توان صادراتی این واحد تولیدی سالانه 100 میلیون دلار است.

کد مطلب 1367684

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