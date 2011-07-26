رسانه با انتقاد زنده است/ لزوم ایجاد بسترهای لازم برای توسعه رسانه ها در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود صفی یاری شامگاه دوشنبه در جریان دیدار مدیرعامل خبرگزاری مهر با استاندار کردستان اظهار داشت: رسانه ها با انتقاد منصفانه زنده هستند و رسانه ای که این اصل مهم را نداشته باشد منفعل بوده و عملا هیچ تاثیرگذاری را در جامعه نخواهد داشت.

وی بیان کرد: یکی از نیازهای اصلی در استان کردستان توجه به توسعه فعالیت های رسانه ای است و باید تلاش کرد تا رسانه ها نیز به صورت کاملا فعالانه در حوزه های مختلف ورود پیدا کرده و با انتقادهای سازنده مسیر را برای خدمتگزاری بهتر به مردم در این استان فراهم کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان با تقدیر از فعالیت های خبرگزاری مهر در کردستان و ورود به حوزه های مختلف یادآور شد: متاسفانه به دلیل عدم توجه رسانه ها به مباحث انتقادی در گذشته وضعیت استان در این بخش رضایت بخش نبود ولی خبرگزاری مهر با سرلوحه قرار دادن این مهم مسیر خوبی را آغاز کرده و انتظار می رود که این روند همچنان ادامه داشته باشد.

حجت الاسلام صفی یاری گفت: خبرگزاری مهر در حال حاضر به عنوان یکی از رسانه های محوری در کردستان فعالیت می کند که رسیدن به این جایگاه مهم است ولی باید با توسعه و تقویت فعالیت ها به فکر ارتقاء این جایگاه بود و انتظار می رود که در این راستا استانداری حمایت های جدی تری را اعمال کند.

وی از نگاه ویژه مدیرعامل و سایر مسئولان خبرگزاری مهر به استان کردستان تقدیر کرد و افزود: بدون شک ایجاد فضای مناسب و حمایت های مختلف تهران یکی از دلایل اصلی موفقیت خبرگزاری مهر در استان کردستان است که انتظار می رود با توجه به مباحث مطرح شده از سوی مسئولان ارشد استان همچنان شاهد حمایت های مدیران خبرگزاری مهر از دفتر این رسانه در کردستان باشیم.

در ابتدای این دیدار استاندار کردستان نیز ضمن تجلیل از عملکرد خبرگزاری مهر در استان خواستار راه اندازی زبان کردی و دفتر منطقه ای این رسانه در کردستان شد.

مدیرعامل خبرگزاری مهر گزارشی را از وضعیت فعلی این رسانه ارائه کرد و از برنامه های مختلف خبرگزاری در راستای توسعه فعالیت های خود در استان کردستان خبر داد.