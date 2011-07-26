هشدار شورای شهر نسبت به آثار مخرب آلودگی صوتی در افزایش خشونت

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار دبیر کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با اشاره به طرح الزام شهرداری تهران به تهیه برنامه عملیاتی کاهش آلودگی صدا در پایتخت گفت: درحال حاضر به جهت توان فنی و علمی امکان تهیه نقشه آلودگی صوتی به طور نسبی فراهم شده است بنابراین می توانیم به طور روزآمد آلودگی صدای شهر را سرکش و بر اساس آن داده ها اطلاعات را تجزیه و تحلیل و برای شرایط موجود برنامه ریزی های لازم را تدوین کنیم.

وی با اشاره به جلسات کارگروه محیط زیست در خصوص آلودگی صوتی گفت: سال گذشته مصوبه استاندارد طراز موتورسیکلت ها را مصوب کردیم که هنوز عملیاتی نشده است.

وی ادامه داد: ما نیازمند برنامه ای هستیم که تکالیف دستگاههای مختلف را مشخص و بر اساس زمانبندی معینی در خصوص رفع این مشکل اقدام شود.

ابتکار ادامه داد: این برنامه باید مشخص کند که طی 5 یا 10 سال آینده تهران از لحاظ وضعیت آلودگی صوتی به حد استاندارد خواهد رسید.

خسرو دانشجو نیز با اشاره به افزایش سطح خشونت در شهر گفت: یکی از عواملی که به افزایش خشونت دامن می زند آلودگی صوتی است زیرا این نوع آلودگی ها بر روان شهروندان تاثیر می گذارد و حالت ستیزه جویی و خشونت را در سطح جامعه بیشتر می کند.

وی با بیان اینکه مسئولین برای بازگشت آرامش اجتماعی به حد نرمال چاره اندیشی کنند، گفت: انتظار ما این است سایر دستگاهها و نهادها برای رفع آلودگی صوتی و هوا که تاثیرات مخربی بر شهروندان دارد اقدام کنند.

حمزه شکیب رئیس کمیسیون عمران نیز با بیان اینکه در این طرح باید دستگاههایی که می توانند در کاهش آلودگی صدا تاثیرگذار باشند مورد توجه قرار گیرد، گفت: یکی از اعتراضات شهروندان دوطبقه کردن بزرگراه صدر است زیرا شهروندان این منطقه به شدت نگران آلودگی صدای ناشی از این پروژه هستند.

وی ادامه داد: تنها پایش و نمونه گیری کفایت نمی کند. ما باید سازمان ها را مکلف کنیم در طرح هایشان آلودگی صدا را نیز در نظر بگیرند.

در پایان این جلسه یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به تهیه برنامه عملیاتی کاهش آلودگی صدا در شهر تهران به تصویب رسید.