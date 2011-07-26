سجادی حسینی "وصیتنامه" را کارگردانی کرد

کاوه سجادی حسینی به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری این تئاتر تلویزیونی با یک دوربین و بدون کارگردان تلویزیونی انجام شد، علی سرابی، رویا میرعلمی و مسعود میرطاهری بازیگران این تئاتر بودند که از داستانی خارجی اقتباس شده و برگردان آن به نمایشنامه را سهیلا گلستانی انجام داده است.

تدوین "وصیتنامه" را سعید یاسی‌پور انجام داده، صداگذاری را اوژن سیداشرفی بر عهده داشته و مرتضی پورصمدی تصویربردار آن بوده است.

کاوه سجادی حسینی فیلم‌های تلویزیونی "باد بهشت"، "روزی که می‌آید"، "در همین نزدیکی" و... را کارگردانی کرده است.