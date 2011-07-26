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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۲۶

سجادی حسینی "وصیتنامه" را کارگردانی کرد

سجادی حسینی "وصیتنامه" را کارگردانی کرد

کاوه سجادی حسینی تئاتر تلویزیونی "وصیتنامه" را برای پخش از شبکه چهار کارگردانی کرد.

کاوه سجادی حسینی به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری این تئاتر تلویزیونی با یک دوربین و بدون کارگردان تلویزیونی انجام شد، علی سرابی، رویا میرعلمی و مسعود میرطاهری بازیگران این تئاتر بودند که از داستانی خارجی اقتباس شده و برگردان آن به نمایشنامه را سهیلا گلستانی انجام داده است.

تدوین "وصیتنامه" را سعید یاسی‌پور انجام داده، صداگذاری را اوژن سیداشرفی بر عهده داشته و مرتضی پورصمدی تصویربردار آن بوده است.

کاوه سجادی حسینی فیلم‌های تلویزیونی "باد بهشت"، "روزی که می‌آید"، "در همین نزدیکی" و... را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 1367693

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