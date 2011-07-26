لغو یکسویه همایش کشوری "سلسله زباربان" از سوی میراث فرهنگی گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، موسسه فرهنگی میرداماد اقدام به ارسال نامه ای خطاب به عباسی سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرد که در قسمتی از این نامه آمده است: با توافق صورت گرفته فی مابین این موسسه و آن اداره کل قرار بود همایش علمی "زیاریان در سرزمین گرگان" در شش ماهه دوم سال 90 برگزار شود.

در بخشی از این نامه آمده است، شنیده شد برگزاری این همایش از سوی جنابعالی لغو شد و شواهد امر این‌گونه گواهی می‌دهد که دلیل آن برخی ملاحظات جنابعالی و قرار گرفتن شما در شرایط خاص سرپرستی است که لازم است مواردی را به عرض شما برسانم.



پیشنهاد برگزاری این همایش توسط یکی از پژوهشگران شناخته شده استان مطرح و با طرح موضوع توسط ایشان اعلام شد که این همایش به صورت مشترک بین این موسسه و آن سازمان برگزار شود قبلاً این موسسه به علت اطلاع از ضوابط دست و پا گیر و تشریفات زاید دولتی مخالف کار مشترک، بخش دولتی بود اما با اصرار این محقق پذیرفت که این کار با مشارکت اداره کل میراث فرهنگی برگزار شود.



در این نامه تصریح شده است: دعوت کننده اولین جلسه این همایش طی دعوتنامه شماره 441 ـ 14015/89 مورخ 5/12/89 آن اداره کل بود که درخواست جلسه کرده و جلسات بعدی نیز بهمین منوال تشکیل شد.



این موسسه پس از برنامه‌ریزی‌های اولیه موضوع برگزاری همایش را به اطلاع پژوهشگران و مراکز علمی و پژوهشی مرتبط با خود در سراسر کشور رسانید و از آنان خواست چنانچه مقاله‌ای در این موضوع دارند به دبیرخانه ارسال کنند.

این موسسه به صورت مرتب اقدام به برگزاری نشست‌های علمی و پژوهشی می‌کند و بحمدالله در برگزاری این‌گونه همایش‌ها دارای تجربه و سابقه درخشان‌تر از سایر دستگاه‌ها و سازمان‌هاست. علی‌ایحال انتظار این نبود که با تکیه بر برخی شبهات غیرواقعی ـ مغرضانه و کوچه‌بازاری برگزاری یک نشست علمی لغو شود.

قائم مقام موسسه در این رابطه گفت: با توجه به لغو یکسویه این همایش از طرف اداره کل میراث فرهنگی، ما از همه عزیزان و پژوهشگرانی که از سراسر ایران با ما تماس گرفتند و آمادگی خود را برای ارسال مقاله اعلام داشتند عذر می خواهیم و اعلام می کنیم: موسسه اگر چه در فرصت باقی مانده امکان برگزاری همایش را ندارد ولی برای اجرای آن با تمام وجود تلاش خواهد کرد ، و این همایش را در آینده برگزار خواهد شد.