به گزارش خبرگزاری مهر، انسیه شاه‌حسینی کارگردان سینما در مورد خاطره خود از نمایشگاه بین‌المللی قرآن گفت: من نمایشگاه‌های بسیاری را در داخل و خارج از کشور دیده‌ام، اما هیچ یک از آ‌ن‌ها نتوانسته به اندازه نمایشگاه بین‌المللی قرآن برای من دوست داشتنی باشد، چراکه فضایی بر آنجا حاکم است که با عطر قرآن معطر شده است.

وی افزود: نکته دیگر اینکه نمایشگاه بین‌المللی قرآن محلی برای خلق هنرمند متعهد شده است، چون کارگاه‌هایی که در آن وجود دارد، نسل جوان و علاقمند را به سوی کارهای ارزشی هدایت و حمایت می‌کند.

کارگردان فیلم "شب به خیر فرمانده" افزود: البته برای اینکه این نمایشگاه بتواند کارکرد وسیع‌تری داشته باشد، باید از سرمایه لازم هم بهر‌مند باشد تا کارهای هنری که در آن خلق می‌شود به واسطه همیاری اساتید برجسته بتواند چشم‌ها را خیره کند.

شاه‌حسینی اضافه کرد: اگر بتوان به بخش‌های هنری نمایشگاه بین‌المللی قرآن ویژگی بین‌المللی پر رنگتری داد، نتیجه نیز مطلوب‌تر خواهد شد.