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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۳۴

مساجد در حوزه دین پرسابقه و درخشان هستند

مساجد در حوزه دین پرسابقه و درخشان هستند

یزد - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد با اشاره به دهه بهداشت و نکوداشت مساجد گفت: دیدگاه بزرگان حوزه دین درباره مسجد نشان دهنده جایگاه پرسابقه و درخشان مساجد است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در گردهمایی "مسجد پایگاه دفاع از ارزش‌های دینی و لبیک به ندای امام و ولی امر" که به همت معاونت فرهنگی و امور مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد برگزار شد، حجت الاسلام علی کارگر معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد خدمت کردن در مسجد را ارزش بالایی برشمرد و اظهار داشت: در فرهنگ اصیل اسلامی و قرآن کریم انبیاء بزرگی مانند ابراهیم و اسماعیل به عنوان خادمین مسجد معرفی شده اند.

وی در ادامه همفکری عوامل و دست اندرکاران مسجد را از عوامل پویایی مسجد دانست و افزود: امروزه نحوه کارکرد مسجد با گذشته متفاوت بوده و استفاده از روش های نوین در جهت رساندن پیام الهی به مردم مورد نیاز است.

حجت الاسلام ناصر صانعی کارشناس امور مساجد این اداره کل نیز ضمن بیان نکاتی پیرامون دهه نکوداشت و بهداشت مساجد گفت: استان دارالعباده یزد دارای سه هزار و 51 باب مسجد است که از این تعداد بیش از دو هزار مسجد فعال و در دهه آخر شعبان المعظم غبارروبی و عطرافشانی خواهند شد.

کد مطلب 1367697

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