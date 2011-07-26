به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا حاجی بابایی صبح سه شنبه در بیست و هشتمین اجلاس روسای آموزش و پرورش مناطق کشور اظهار داشت: بزرگترین کارگاه نظام تعلیم و تربیت و یادگار شهیدان بزرگوار رجایی و باهنر، اجلاسیه روسای آموزش و پرورش است که همیشه از جایگاهی ویژه برخوردار است زیرا بزرگترین افراد نظام تعلیم وتربیت کشور در این اجلاسیه جمع می شوند و مدیران ارشد نظام سیاستهای خود را ابلاغ می کنند.

وی افزود: امسال نسبت به سال گذشته مدیران بیشتری از نظام آموزش و پرورش حضور دارند و 50 درصد اجلاسی در مجمع عمومی و 50 درصد در کارگاههایی که متناسب با موضوعات و تحول بنیادین پیش بینی شده شکل می گیرد.

حاجی بابایی تصریح کرد: آموزش و پرورش به عنوان نهاد منحصر به فرد تا پایان دوره متوسطه از ویژگی بالایی برخوردار است که ملت ایران این موضوع را کاملا درک می کند.

وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: نظام تعلیم و تربیت سمت و سوی الهی دارد و با مبانی دینی سازگار است زیرا این نظام بر اساس فطرت الهی انسان شکل می گیرد.

وی با تاکید بر آموزه های دینی مبتنی بر فرمایشات پیامبر (ص) و ائمه (ع) گفت: راه رستگاری، پیروزی و موفقیت انسان رسیدن به مسیری است که خداوند در صراط مستقیم برای ما تبیین کرده است.

حاجی بابایی افزود: اگر امروز توانستیم بر اساس آموزه های دینی موفقیت هایی را به دست بیاوریم پیروی از سه عامل بزرگ پیامبر (ص)، نزول قرآن و مردم است.

وزیر آموزش و پرورش گفت: برای حاکمیت پیامبر (ص) در جامعه پشتیبانی مردم یک امر قطعی و اجتناب ناپذیر است.

وی عنوان کرد: در طول سی و دو سال گذشته بنگاههای مطالعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی با چک سفید افراد را برای مطالعه دقیق اسلام بسیج کرده اند تا رمز پیروزی اسلام و عاشورا را به دست آورند و بدانند از کجامی شود بر مسلمانان غلبه پیدا کنند.

حاجی بابایی گفت: دشمنان اسلام اوایل انقلاب تمام توان خود را به کار گرفتند و سلمان رشدی را علم کردند در حالیکه امام حکم قتل سلمان رشدی را صادر کرد. دشمنان به هراس افتادند و به ترور انسان های بی گناه دست زدند.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به آیه و من یتقل الله یجعل له مخرجا گفت: امروز نظام جمهوری اسلامی با رهبری مقام معظم رهبری در اوج قدرت است و ملت بزرگ، بی نظیر و تاریخی به اسم ملت ایران در جهان نیامده است همچنان که امام خمینی نیز بر این امر تاکید داشتند.

حاجی بابایی ادامه داد: ملت ایران با تمام توان پشت سر مقام معظم رهبری ایستاده است و از راه شهیدان و همه ملت ایران که در 32 سال گذشته استقامت کردند پشتیبانی می کند.

وی گفت: رهبری پشتیبان ناله ها، صبر و حوصله فرزندان شهداست و حامی تمام دردها و رنج های سی و دو ساله ملت ایران برای حاکمیت اسلام در جهان است؛ بر کسی پوشیده نیست که جمهوری اسلامی ایران تفکر نابی را ارائه کرد که شیعه و سنی در سراسر دنیا به پا خاستند و توطئه های دشمنان را خنثی می کنند.

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه این انقلاب کوثر است، افزود: آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی باید بدانند که با ترور دانشمندان ایرانی نمی توانند مقابل سرعت، کوشش و خلاقیت آنان بایستند.

حاجی بابایی با اشاره به ویژگی اجلاسیه امسال که تحول بنیادین است، گفت: مقام معظم رهبری در سخنان خود آموزش و پرورش را مهمترین نهاد دانستند بنابراین تحول باید در آموزش و پرورش کاملا دگرگون شود که این نگاه رهبر معظم انقلاب به این موضوع است.

وی نقشه جامع علمی کشور را مهمترین سند علمی کشور دانست و گفت: جایگاه آموزش و پرورش به عنوان یک جایگاه ویژه در این سند دیده شده است و به بهترین وجه به شکل قانون درآمده است.

وزیر آموزش و پرورش افزود: در برنامه پنجم 23 ماده به دست آموزش و پرورش با 21 ماده و 55 حکم پرداخته است. در حال حاضر جزئیات سند تحول بنیادین در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی می شود و تا امروز 13 جلسه در این مورد برگزار شده است.

حاجی بابایی اضافه کرد: سند دیگری که در دستور شورای عالی آموزش و پرورش است سند درسی ملی است که امیدواریم تا پایان تابستان بتوانیم این اسناد را به پایان برسانیم.

وی اضافه کرد: هیچ تناقضی میان اسناد ما وجود ندارد زیرا آموزش و پرورش با تعامل و همفکری همه مدیران به این مطلوب دست یافته است.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: در این وزارتخانه هیچ کاری را ساختاری نمی بینم بلکه هر کاری که انجام می پذیرد از نوع تحول و تغییر محتوا و نیز کیفیت بخشی است هر آنچه که کمک می کند تا ما پویا باشیم از نوع محتوا یا کمک کننده آن است.

حاجی بابایی با تاکید بر اینکه زیرساخت های تحول بنیادین باید درآموزش و پرورش شکل بگیرد، گفت: 45 حکم در برنامه پنجم قانون آموزش و پرورش است که باید آن را اجرا کنیم و از 53 راهکار و اقدام ملی 28 راهکار علمی مربوط به آموزش و پرورش است.

وی با اشاره به تغییر نگرش به آموزش و پرورش و معلم و دانش آموز گفت: تحول بنیادین هیچ جز آموزش و پرورش را مورد غفلت قرار نداده است و رضایتمندی مردم یک اصل محسوب می شود تا دانش آموز را مطابق با " من" واقعی او تعریف کنیم.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه تمام تصدی گری های وزارت آموزش و پرورش به استانها واگذار می شود، گفت: ساختار به شکلی تعریف شده است تا بتواند اهداف تحول بنیادین را محقق کند.

حاجی بابایی افزود: امور زنان، امورخانواده، انجمن اولیا و مربیان و مشارکت های مردمی باید در تعامل بین مردم و آموزش و پرورش باشند تا مرکز قدرتمندی از آموزش و پرورش شکل بگیرد.

وی با اشاره به اینکه خانواده از آموزش و پرورش مهمتر است، گفت: باید خانواده ها را تحت آموزش دقیق آموزش و پرورش قراردهیم.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه باید استعدادهای برتر را مورد حمایت قرار دهیم گفت: ساماندهی نیروی انسانی در همه دانش آموزان از سیاستهای کلی آموزش و پرورش است. اگر یک دانش آموز بعد از ظهر درس می خواند کار بی مدیریتی من وزیر است. من چگونه بپذیریم کسی که پدر ندارد ظهر درس بخواند و تحصیل دانش آموزان در شیفت عصر ظلم به دانش آموز است.

حاجی بابایی گفت: سازمان نوسازی مدارس باید در سال 90 و 91 تمام ابهامات را درباره مدارس برطرف کند و تراکم نباید افزایش یابد بلکه اتاق های مدیریت در یک مدرسه می تواند کمتر شود تا یک کلاس درس به مدرسه اضافه گردد.

وی بیان داشت: بخشنامه ای به استانها صادر شده است که تمام دبیرستانها می توانند از اول مهر کلاس های کنکور و تقویتی را با 50 درصد هزینه برگزار کنند.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در تمام شهرستانها تا جایی که دانش آموز و اولیا ناراحت نشوند باید تمام فضاهای خود را به کار بگیرید و نوسازی مدارس موظف به کمک کردن است؛ در تمام استانها رضایت مردم شرط اصلی است.

حاجی بابایی تصریح کرد: امسال استثنایی ترین سال در مدرسه سازی است و برای اول مهر دو هزار مدرسه تحویل داده می شود.