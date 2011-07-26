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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۴۰

شنای جهانی - شانگهای/

محمد علیرضایی در رده بیست و دوم جهان قرار گرفت

محمد علیرضایی در رده بیست و دوم جهان قرار گرفت

محمد علیرضایی در مسابقات ماده 50 متر قورباغه رقابت‌های قهرمانی شنای جهان در جایگاه بیست و دوم ایستاد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رکورددار مواد 50 و 100 متر قورباغه ایران با رکورد 28 ثانیه و 18صدم ثانیه به عنوان بیست و دوم جهان دست یافت.

علیرضایی با آخرین نفری که موفق به کسب ورودی المپیک لندن شد تنها 18 صدم ثانیه فاصله داشت. او یکی از شانس‌های مسلم کسب ورودی المپیک لندن است که در مسابقات گزینشی بعدی شانس خود را امتحان خواهد کرد.

علیرضایی روز یکشنبه در ماده 100 متر قورباغه به دلیل همگروهی با "گال نوو"، شناگر رژیم اشغالگر قدس از رقابت‌های جهانی کنار کشیده بود.

مسابقات جهانی شنا از 25 تیرماه در شانگهای چین آغاز شده و تا 9 مرداد ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 1367699

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