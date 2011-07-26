محمد علیرضایی در رده بیست و دوم جهان قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، رکورددار مواد 50 و 100 متر قورباغه ایران با رکورد 28 ثانیه و 18صدم ثانیه به عنوان بیست و دوم جهان دست یافت.

علیرضایی با آخرین نفری که موفق به کسب ورودی المپیک لندن شد تنها 18 صدم ثانیه فاصله داشت. او یکی از شانس‌های مسلم کسب ورودی المپیک لندن است که در مسابقات گزینشی بعدی شانس خود را امتحان خواهد کرد.

علیرضایی روز یکشنبه در ماده 100 متر قورباغه به دلیل همگروهی با "گال نوو"، شناگر رژیم اشغالگر قدس از رقابت‌های جهانی کنار کشیده بود.

مسابقات جهانی شنا از 25 تیرماه در شانگهای چین آغاز شده و تا 9 مرداد ادامه خواهد داشت.