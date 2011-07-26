به گزارش خبرگزار ی مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اسلام تودی، بنیاد بهداشت و سلامت جنوب آسیا در بریتانیا جزوه ای با عنوان "حقایقی درباره روزه داری در ماه رمضان" فراهم کرده و آن را در وب سایت خود برای دسترسی عمومی قرار داده است.

دکتر وینود پاتل از بیمارستان جورج الیوت با اشاره به مشکلات متعدد مدیریت داروهای دیابتی در طول ماه رمضان اظهار داشت: اگر مبتلایان به دیابت که می خواهند روزه بگیرند به این توصیه ها عمل نکنند با مشکلات جدی رو به رو می شوند. در 17 ساعت روزه داری بیمار باید میزان مصرفی داروهای خود و زمان مصرف آنها را تغییر دهد تا در زمان روزه داری با مشکلاتی چون فشار خون پایین و ضعف رو برو نشود.

چندی پیش تیم دیابت بیمارستان جورج الیوت به ریاست دکتر پاتل برنامه کلینیکی برای ارتقای آگاهی عمومی در این رابطه برگزار کردند.

دکتر پاتل هشدار داد: مهمترین مشکل در این رابطه فقدان قند خون است، زمانی که سطح گلوکوز بسیار پایین می آید بیمار با گرسنگی شدید و تعریق رو به رو می شود که البته مسئله مهلکی تلقی نمی شود اما برای بیمار فشار روانی ایجاد می کند و برای مثال هنگام رانندگی مخاطره آمیز است.

وی تأکید کرد: این در حالی است که بسیاری از افرادی که مبتلا به این بیماری هستند می توانند بدون بروز هیچ مشکلی در وضعیت سلامتی خود تا زمانی توصیه های زمان بندی را رعایت کنند روزه بگیرند.