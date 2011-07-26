احداث دانشگاه علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، یداله جعفری با اشاره به برگزاری نشست سراسری دبیران جامعه اسلامی کارگران کشور در تبریز گفت: نشست یکروزه سراسری دبیران جامعه اسلامی کارگران کشور روز پنج شنبه ششم مردادماه با حضور دکتر محمدباقر صدر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، صابر دبیر کل جامعه اسلامی و مسئولان عالی رتبه استانی برگزار می شود.

وی از تجلیل چهره های ماندگار دراین همایش خبر داد و گفت: در این نشست از حاج رحیم صادقیان به عنوان چهره ماندگار صنعت و تجارت و آقای مهندس امامی به عنوان چهره ماندگار صنعتو فرهنگ توسعه صنعت توسط دکتر صدر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و دبیر کل جامعه اسلامی کارگران آقای مهندس صابرتجلیل خواهد شد.

جعفری عنوان کرد: با نزدیک شدن به روزهای ماه مبارک رمضان مسجد النبی با حضور نماینده محترم ولی فقیه و جمعی از مسئولان استانی همزمان با این نشست افتتاح خواهد شد.

وی ضمن تاکید بر توجه ویژه به کارگران و وضعیت صنفی آنها گفت:دیدگاه ما به کارگر فردی است که ایفاگر تاثیر مهمی در تحولات جامعه است.

جعفری عنوان کرد: هدف عمده ما نزدیکی رابطه کارگر و کارفرما در فرآیند کار است چرا که این موضوع باعث افزایش تولید و توسعه پایدار در سطح جامعه خواهد شد.

وی با اشاره به لزوم ایجاد تغییرات اساسی در قانون کار گفت: قانون فعلی کار در حال حاضر در برخی مسائل پاسخگوی مسائل پیش رو نیست و امیدواریم با تمهیداتی که در مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است با تغییر این قانون مشکلات جاری نیز برطرف گردد.

دبیر جامعه اسلامی کارگران آذربایجان شرقی از اجرای طرح یک وکیل برای خانواده خبر داد و گفت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته برنامه های یک وکیل برای یک خانواده، مرکز روانشناسی، دانشگاه علمی کاربردی در دستور کار جامعه اسلامی کارگران استان قرار دارد.

وی تعداد اعضای جامعه اسلامی کارگران را هشت هزار نفر عنوان کرد و گفت: این آمار هر روز در حال افزایش است و تلاش خواهیم کرد با دیگر تشکل های کارگری همراه و هم قدم شده و در جهت رفع مشکلات جامعه کارگری و کارفرمایی قدم برداریم.