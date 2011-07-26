شرایط و ضوابط تمدید و تعجیل در موعد اعزام مشمولان خدمت وظیفه

به گزارش خبرنگار مهر، مشمولانی که هر یک از شرایط زیر را داشته باشند می‌توانند موعد اعزام خود را تمدید نمایند:

شرایط تمدید

1. مشمولان بیمار یا حادثه دیده‌ای که با تایید بهداری نیروی انتظامی استان قادر به اعزام نباشند، موعد اعزام آنها حداکثر به مدت دو ماه تمدید می‌شود.



2. مشمولان واجدشرایط استخدام در نیروهای مسلح با اعلام کتبی مرکز گزینش و استخدام نیروی مربوطه مبنی بر اتمام مراحل گزینش که موعد اعزام این دسته از مشمولان حداکثر به مدت دو ماه تمدید می‌شود.



3. مشمولان غیرغائب واجدشرایط ماده 127 آئین‌نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی (دو یا سه برادر همزمان در شرایط اعزام قرار داشته باشند) که در اینصورت اعزام یکی از برادران تا خاتمه خدمت برادر دیگر به تاخیر خواهد افتاد.



4. فوت بستگان درجه یک مشمول (پدر، مادر، برادر، خواهر،همسر و فرزند) که در اینصورت اعزام مشمول حداکثر به مدت دو ماه از تاریخ فوت بستگان به تاخیر خواهد افتاد.

5. پذیرفته شدگان قطعی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی با اعلام کتبی دانشگاه مربوطه و به شرط داشتن شرایط ثبت نام و عدم ورود به غیبت که در اینصورت، موعد اعزام آنها حداکثر به مدت دو ماه تمدید می شود.



6. مشمولان متولد نیمه دوم سال که در سال اعزام قانونی خود قرار داشته باشند و مدرک تحصیلی دیپلم فنی‌و‌حرفه‌ای یا کارودانش و یا پیش‌دانشگاهی را بصورت حضوری دریافت کرده باشند (به عنوان مثال مشمولان متولد نیمه دوم سال 1371 که سال اعزام قانونی آنها 1390 می‌باشد). موعد اعزام این دسته از مشمولان تا مهر ماه سال بعد از سال اعزام قاونی مشمول به تاخیر خواهد افتاد تا امکان شرکت مجدد در آزمون دانشگاه‌ها برای آنها فراهم شود.



شرایط تعجیل:



مشمولانی که هر یک از شرایط زیر را داشته باشند می‌توانند موعد اعزام خود را به جلو بیندازند:



1. مشمولانی که دارای کسرخدمت بیش از یکسال باشند.



2. مشمولان غایبی که در دوره‌های اعزام بعدی قرار گرفته‌اند.



3. با توجه به ظرفیت مراکز آموزش نیروهای مسلح، امکان اعزام مشمول در موعد مورد تقاضا وجود داشته باشد.



ضوابط تمدید و تعجیل:



1. مشمولان واجد شرایط جهت ارایه درخواست تمدید و تعجیل صرفاً به مراکز وظیفه عمومی شهرستان یا استان محل سکونت خود مراجعه کند.



2. مشمولانی که دارای یکی از شرایط تمدید باشند به درخواست آنها حتی در روز اعزام نیز توسط مراکز وظیفه عمومی استان محل سکونت رسیدگی می شود.



3. مشمولانی که تقاضای تعجیل در موعد اعزام را دارند می‌بایست در سال اعزام قرار داشته باشند.



4. خدمات به مشمولان در زمینه تمدید یا تعجیل صرفاً برای یکبار قابل ارائه است.



5. رسیدگی به درخواست تمدید و یا تعجیل صرفاً با حضور شخص مشمول امکان پذیر است.