افزایش همه جرایم پس از فتنه 88/ دهه70 دوره پسرفت نیروی انتظامی بود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در جلسه علنی روز سه شنبه در بررسی موضوع ناامنی های اخیر کشور طی سخنانی به عوامل افزایش جرم در جهان اشاره کرد و گفت: در منطقه ما حضور ابرقدرت‌ها و ساماندهی آنها برای ترویج جرایم از جمله مواد مخدر، سکس و خشونت از عوامل افزایش جرم در کشور است.

وی گفت: نیروی انتظامی در دهه 70 به دلیل بی توجهی دولت وقت به مقوله اهمیت عقب روی داشته و همه ساله در اکثر جرایم کشور شاهد افزایش سریع جرایم بودیم، تا آنجا که 6-7 شاخص جرم وضعیت بحرانی پیدا کرد.

فرمانده نیروی انتظامی افزود: از برنامه سوم توسعه اهتمام مجلس و دولت را نسبت به تقویت بنیه انتظامی شاهد بودیم در برنامه سوم توسعه نیروی انتظامی موفق شد شیب افزایش جرایم را تا سرحد توقف دنبال کند.

احمدی مقدم خاطرنشان کرد:‌ در برنامه چهارم توسعه در شاخص جرایم شاهد کاهش بودیم که با توجه به افزایش جمعیت کشور و زیرساخت های کشور یک نوع پیشرفت محسوب می‌شود.

وی در خصوص آمار جرایم منجر به قتل نیز اظهار داشت: در سال 80 دوهزار و 109 فقره قتل عمد داشتیم که کشف آن معادل 61 درصد است و در سال 89 دو هزار و 277 فقره با 80 درصد کشف داشتیم.

به گفته وی در 4 ماهه سال جاری 765 قتل ثبت شده و در چهار ماه نخست سال پیش 733 مورد به ثبت رسیده بود.

احمدی مقدم یادآور شد: آمار ما در این زمینه از اغلب کشورهای توسعه یافته بهتر است. همچنین نرخ قتل در 6-7 استان بیش از سایر استانها است و در واقع بیش از نیمی از قتل‌ها در استانهایی چون خوزستان، فارس، سیستان و بلوچستان و کرمان به دلیل فرهنگ مردم این استانها و عادی بودن استفاده از سلاح انجام می‌گیرد.

فرمانده نیروی انتظامی در رابطه با قتل به وسیله سلاح سرد نیز گفت: آمار قتل در این زمینه 40 تا 45 درصد و استفاده از سلاح گرم نیز 27 درصد افزایش یافته است.

وی 15 درصد انگیزه‌های قتل را منکراتی و ناموسی و 23 تا 30 درصد را نزاع و 9 درصد را سرقتی عنوان کرد.

احمدی مقدم یادآور شد: قتل‌های خانوادگی افزایش داشته و دست پلیس در این خصوص به این علت که نمی‌تواند وارد خانواده ها شود بسته است. در این زمینه در سال 80 با 400 فقره (28 درصد) و در سال 89 با 677 فقره (29 درصد) مواجه شده‌ایم که افزایش را شاهد هستیم و این بسیار خطرناک است.

وی گفت: در سال 89 نرخ کشف قتل 82 درصد و در سال 90، این آمار 87 درصد بوده و 5 درصد افزایش را شاهدیم. سرقت مسلحانه در سال 80، هزار و 600 فقره بوده که در سال 89 به 995 فقره کاهش داشته است. در واقع از 40 درصد به 65 درصد کشف در این زمینه رسیده‌ایم.

فرمانده نیروس انتظامی ادامه داد: تا سال هشتاد و شش 800 تا 900 تجاوز ثبت شده که تعرض علیه زنان عدد متفاوتی دارد و 40 درصد این میزان مربوط به زنان و 60 درصد مربوط به پسران و لواط و سن زیر 15 سال است که معمولاً با اغفال انجام می‌شود.

احمدی مقدم تاکید کرد:‌ در یک دهه گذشته در کشور شاهد روند نزولی در جرایم جنایی بوده‌ایم در حالی که جمعیت افزایش یافته است و روندها نشانگر بهبود و حداقل ثابت در شاخص‌ها و فنی شدن کشف ها است.

وی به تعدد روزافزون ماموریت‌ها و مسئولیت‌ها و عدم توسعه پلیس اشاره کرد و گفت: امکانات ما پاسخگو نیست.

وی گفت: کم کاری و کج کارکردی دستگاه‌های زیرساختی امنیتی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی موجب می‌شود سرریز این بخشهای به نیروی انتظامی برگردد.

فرمانده نیروی انتظامی یادآور شد: وظیفه زندانها بر گرده نیروی انتظامی سنگینی می کند و در سال گذشته 466 نفر اعزام داشتیم که اعزام هر نفر دو نفر روز وقت ما را می‌گیرد.

وی تاکید کرد:‌ مجامع صنفی باید تقویت شوند تا به تخلفات صنفی برخورد کنند و نیاز به برخورد نیروی انتظامی نباشد زیرا در همه تخلفات از نیروی انتظامی خواسته می‌شود تا نسبت به آن برخورد کند.

وی از مجلس خواست تا بحث مربوط به استفاده از سلاح سرد را به نتیجه برساند.

احمدی مقدم یادآور شد: ‌در بحث نصب دوربین‌ها برای کانون‌های جرم خیز با موانعی روبرو بودیم اما هم اکنون زیرساخت‌ها فراهم است و اعتبارات مورد نیاز باید برای آن پرداخت شود.

وی گفت: هیچ جای دنیا از سرباز به عنوان پلیس افتاده نمی‌شود این در حالی است که 40 درصد نیروهای ما سرباز هستند با 18 ماه خدمت نمی‌توانیم انتظار رفتار حرفه‌ای از سربازان داشته باشیم.

فرمانده نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: بسیج نقش مهمی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر دارد اما ظرف چند سال گذشت مراکز امر به معروف بسیج تعطیل شده است.

وی همچنین به نقش فتنه 88 در گسترش آمار جرایم اشاره کرد و گفت: آمارهای نشان می دهد از زمان فتنه 88 در یک سال گذشته همه جرایم در کشور روند صعودی داشته است.

احمدی مقدم همچنین مسایل مربوط به خشکسالی و نزاع‌های در این حوزه را موجب روند افزایش قتل خواند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تضعیف اقتدار پلیس را موجب ناامنی در کشور خواند و خواستار تقویت آن شد.

وی در بخش پایانی سخنان خود به سخنانی از مقام معظم رهبری در دیداری که در همایش ناجا داشتند اشاره کرد و گفت: ایشان نیز تاکید کردند امنیت اخلاقی و آرامش روانی شرایط دیگری دارد که مخصوص نیروی انتظامی نیست و همه در برابر آن مسئول هستند.