فیروزآبادی قهرمانی تیم تکواندوی نیروهای مسلح را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی رئیس ستاد‌کل نیروهای مسلح به مناسبت قهرمانی تیم تکواندوی نیروهای مسلح ایران در پنجمین دوره مسابقات المپیک ارتش‌های جهان‌ طی پیامی اظهار داشت: به حول و قوه الهی سرافرازان تیم تکواندوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با شور انقلابی، همت، غیرت و تلاش خود را به کار بسته و با پشت سرگذاشتن رقبای خود و قدرت‌های بزرگ تکواندو و در پنجمین دوره مسابقات المپیک ارتش‌های جهان در کشور برزیل توانستند با عنوان قهرمانی موجبات عزت نام ایران اسلامی و سرافرازی پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را فراهم کنند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه این پیام تصریح کرد: برخود لازم می‌دانم این افتخار و موفقیت بزرگ را به فرماندهی معظم کل قوا ملت قهرمان ایران، نیروهای مسلح پرتوان کشورمان و جامعه ورزشی به خصوص تکواندوکاران نیروهای مسلح صمیمانه تبریک و تهنیت عرض کنم.

فیروزآبادی در پایان این پیام خاطرنشان کرد: امیدوارم با دعای خیر امت حزب‌سالله و خانواده معظم شهدا و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای عزیز همواره جامعه ورزشی کشور و جامعه ورزشی نیروهای مسلح موفق و پیروز باشند.