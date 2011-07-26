پنج هزار تبعه عراقی در مناطق مختلف استان ایلام سکونت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام صحبت الله رحمانی در این ارتباط اظهار داشت: اتباع عراقی ساکن در استان از فردا جهت دریافت کارت های جدید هویت اقدام کنند.

وی بیان داشت: به تصمیم وزارت کشور کارت های اتباع عراقی ساکن در استان در شکل و قالب جدید چاپ شده اند.

رحمانی گفت: اتباع عراقی ساکن در شهرستان های استان برای دریافت این کارت ها با فرمانداری های محل سکونت مراجعه کنند.

به گفته معاون سیاسی امنیتی استاندار از این پس کلیه خدمات نظیر مسائل بهداشتی، آموزشی و فعالیتهای مربوط به ثبت و صدور شناسنامه با ارائه این کارت صورت می گیرد.

رحمانی افزود: اتباع عراقی که کارت هویت نداشته باشند به منزله تبعه غیرمجاز هستند و هیچ خدمتی با این افراد ارائه نمی شود.

وی گفت: کارت اتباع عراقی ساکن در دفتر اتباع و مهاجرین خارجی توزیع می شود.