  1. استانها
  2. گلستان
۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۴۲

هادی زاده:

رشد 10 درصدی تعداد مشترکان گاز کشور از زمان هدفمندی یارانه ها

رشد 10 درصدی تعداد مشترکان گاز کشور از زمان هدفمندی یارانه ها

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به بالندگی صنعت گاز تصریح کرد: در راستای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها شاهد رشد 10 درصدی مصرف کنندگان و مشترکان گاز بودیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی زاده صبح سه شنبه در نشست هیئت مدیره گاز گلستان افزود: خوشبختانه با همت والای نیروی انسانی لایق و شایسته توانستیم  بدون هیچ مشکلی روند توسعه گاز رسانی و خدمات رسانی را ادامه دهیم و امروز با سربلندی و افتخار اعلام می کنیم که صنعت گاز یک صنعت بالنده  است.

وی افزود:  با عنایت به اجرای اصل 44  قانون اساسی که بر خصوص سازی و کوچک کردن بدنه دولت اشاره دارد در زمینه کمیت منابع انسانی چالشهائی و موانعی وجود دارد.
 
هادی زاده گفت: ولی در زمینه جایگاه کیفیی می توان توجه مثبتی داشت و با  بستر سازی های مطلوب و آموزشهای مرتبط  به ارتقاء  حوزه منابع انسانی همت نمائیم  که الحمد الله اقداماتی خوبی انجام  و نتایج ثمر بخشی حاصل شد.
 
رمضانعلی سنگدوینی مدیر عامل گاز گلستان نیز بر حل مشکلات پرسنل که همواره در راستای روند توسعه گاز رسانی، خدمت رسانی  و محرومیت زدائی تلاش با همتی بلند در این راستا تنها رضایت خالق و مخلوق را مد نظر قرار می دهند تاکید کرد.
کد مطلب 1367718

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها