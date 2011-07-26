رشد 10 درصدی تعداد مشترکان گاز کشور از زمان هدفمندی یارانه ها

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی زاده صبح سه شنبه در نشست هیئت مدیره گاز گلستان افزود: خوشبختانه با همت والای نیروی انسانی لایق و شایسته توانستیم بدون هیچ مشکلی روند توسعه گاز رسانی و خدمات رسانی را ادامه دهیم و امروز با سربلندی و افتخار اعلام می کنیم که صنعت گاز یک صنعت بالنده است.

وی افزود: با عنایت به اجرای اصل 44 قانون اساسی که بر خصوص سازی و کوچک کردن بدنه دولت اشاره دارد در زمینه کمیت منابع انسانی چالشهائی و موانعی وجود دارد.

هادی زاده گفت: ولی در زمینه جایگاه کیفیی می توان توجه مثبتی داشت و با بستر سازی های مطلوب و آموزشهای مرتبط به ارتقاء حوزه منابع انسانی همت نمائیم که الحمد الله اقداماتی خوبی انجام و نتایج ثمر بخشی حاصل شد.



رمضانعلی سنگدوینی مدیر عامل گاز گلستان نیز بر حل مشکلات پرسنل که همواره در راستای روند توسعه گاز رسانی، خدمت رسانی و محرومیت زدائی تلاش با همتی بلند در این راستا تنها رضایت خالق و مخلوق را مد نظر قرار می دهند تاکید کرد.