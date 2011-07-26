شهرنشینی در قرچک با کمبود زیرساختهای لازم مواجه است

عبدالعلی قاسمپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مسئولان قبلی شهر قرچک در حد توان و وسع خود فعالیتهای ارزشمندی ارائه کردند، اما واقعیت این است که قرچک به لحاظ بسیاری از زیرساختهای لازم برای شهرنشینی کمبود دارد و باید برای رفع این مشکلات با حفظ وحدت، همدلی و پشتیبانی شهروندان تلاش مضاعفی به خرج داد.

وی اظهار داشت: قرچک شهری است که در پیشینه اش راد مردانی هستند، که با لبیک به ندای حق طلبانه معمار کبیر انقلاب کفن پوش به جنگ با استبداد ستمشاهی رفتند و این موضوع باید مدنظر مسئولان شهرستانی و استانی قرار بگیرد.

این مسئول از تقسیم شهر به سه منطقه باقرآباد، زیباشهر و منطقه مرکزی خبر داد و اضافه کرد: هدف از این تقسیم بندی ارائه خدمات مطلوب تر به شهروندان در قالب نواحی مختلف شهرداری است و به این ترتیب امکان بررسی دقیق تر مشکلات و ارتباط و تعامل مناسب تر با شهروندان برای شهرداری فراهم می شود.

زمان زیادی تا تکمیل کمربندی جنوبی قرچک نیاز است

وی به پروژه نیمه تمام کمربند جنوبی قرچک اشاره کرد و یادآور شد: هنوز تا تکمیل این پروژه زمان زیادی لازم است و همین امر موجب شده تا بار ترافیک خیابان اصلی قرچک به این کمربندی انتقال پیدا کند.

شهردار قرچک افزود: از آنجایی که این مسیر هشتکیلومتری تنها مورد استفاده اهالی قرچک قرار نمی گیرد، با دستورات استاندار و فرماندار شهرستان ورامین در حال اجراست.

وی بیان داشت: وضعیت شهر به لحاظ مسائل ترافیکی در حد صفر است و به لحاظ چراغ های راهنمایی، خط کشی معابر و تابلوهای هدایت مسیر با مشکلات اساسی مواجه است و لازمه حل آن، همکاری اداره راهنمایی و رانندگی با شهرداری است.

قاسمپور از ساماندهی المانهای شهری، تابلوها، چگونگی جمع آوری زباله و پل های عابر پیاده خبر داد و افزود: طرحهای مختلفی برای ساماندهی این مسائل در شهرداری انجام شده و با پیگیری این طرحها تغییراتی در سطح شهر شده است.

بازارهای روز در سه منطقه قرچک ایجاد می شود

وی عنوان کرد: برای جلوگیری از سد معبر ایجاد شده توسط فروشندگان سیار و پهن بودن بساط آنها در سطح پیاده روها، با کمک بخش خصوصی بازارهای روز در سه منطقه قرچک ایجاد می شود.

این مسئول با اشاره به آمادگی شهرداری قرچک برای صدور مجوز دیوارکشی به مالکان اراضی سطح شهر ادامه داد: در حال حاضر طرحی در شورای شهر مطرح است که بر اساس آن مالکان املاکی که با انباشت زباله و یا نخاله، بهداشت شهروندان را به خطر انداخته اند و شهر را زشت جلوه می دهند، جریمه شوند.

وی اظهار داشت: از مالکان این اماکن درخواست می شود با مراجعه به شهرداری و پرداخت عوارض نسبت به دریافت مجوز دیوارکشی و محصور کردن ملک خود اقدام کنند.

قاسمپور با اعلام آمادگی برای ایجاد تسهیلات برای متقاضیان سرمایه گذاری در شهر اضافه کرد: بدون حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی، روند اجرای پروژه های مورد نیاز شهر با اخلال مواجه خواهد شد و ما از این طریق آمادگی کامل شهرداری برای ایجاد تعامل سازنده با آنها را اعلام می کنیم.