به گزارش خبرگزاری مهر، داود میرزایی مقدم با اعلام این خبر گفت: ویژه‌نامه چهارمین جشنواره کتاب دین و پژوهش‌های برتر نیز در 3 فصل مختلف با عنوان‌های درباره جشنواره، گزارش اجمالی از جشنواره‌های پیشین و گزارش اجمالی از چهارمین جشنواره توسط دفتر تهیه و تألیف متون و نشریات معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان و دبیرخانه جشنواره تهیه، تدوین و چاپ شده است.

وی افزود: در این جشنواره 10 هزار و 817 کتاب و 64 پژوهش در 3 مرحله مورد داوری قرار گرفته است که 216 عنوان کتاب و پژوهش به مرحله نهایی گزینش راه پیدا کرد.

میرزایی مقدم تصریح کرد: بر اساس رأی هیئت داوران در گروه علوم قرآن و حدیث از 1178 کتاب و 30 پژوهش یک اثر برتر، دو اثر شایسته تقدیر، در گروه تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی از 1673 کتاب و 13 پژوهش یک اثر برتر و یک اثر شایسته تقدیر، در گروه فقه و حقوق اسلامی از 704 کتاب و 11 پژوهش یک اثر برتر، در گروه فلسفه، کلام، عرفان و اخلاق اسلامی از 1446 کتاب و 5 پژوهش دو اثر شایسته تقدیر، در گروه دین و علوم اسلامی از 1264 کتاب و 5 پژوهش، یک اثر برتر و یک اثر شایسته تقدیر، در گروه ادبیات داستانی و رمان از 1664 کتاب دو اثر شایسته تقدیر و در گروه کتاب‌های کودک و نوجوان از 2888 کتاب یک اثر شایسته تقدیر معرفی شدند.

معاون اجرایی چهارمین جشنواره کتاب دین و پژوهش‌های برتر یادآور شد: مراسم اختتامیه جشنواره با حضور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، دبیر و اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیته داوران و دیگر شخصیت های فرهنگی کشور در تالار مهر حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می شود.