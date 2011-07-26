تولید سالانه بیش از چهار میلیون تن محصول کشاورزی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، ایاز برنو پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: آذربایجان شرقی توسط همجواری با کشورهای مصرف کننده محصولات تولیدی استان و کشور، برای صادرات محصولات کشاورزی دارای مزیت نسبی مناسبی است.

برنو افزود: یکی از مهمترین راه های افزایش صادرات محصولات کشاورزی، توجه ویژه به امر بسته بندی و فرآوری آن است که در این امر، تا بحال قدم های مثبتی در استان برداشته شده است.

وی با اشاره به اینکه آذربایجان شرقی باتوجه به تنوع آب و هوایی و به تبع آن تنوع در تولید محصولات کشاورزی و توجه بیشتر بخش خصوصی با ایجاد مراکز فرآوری و بسته بندی، می تواند جایگاه خود را در اقتصاد کشاورزی ارتقا دهد، یادآور شد: جهادکشاورزی استان اعلام می کند که برای همکاری با سرمایه گذاران بخش خصوصی در زمینه بسته بندی محصولات فرآوری شده کشاورزی آمادگی کامل دارد.

برنو از فرآوری یک میلیون و 400 هزارتن انواع محصولات کشاورزی در 350 واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی در سطح استان خبر داد و گفت: این واحدها تاکنون برای 5600 نفر بصورت مستقیم اشتغال ایجاد نموده است.

وی با اشاره به اینکه درجه بندی و بسته بندی محصولات کشاورزی اهمیتی معادل تولید محصول دارد افزود: کشاورزی ما درسالهای گذشته ضرر و زیان فراوانی از بابت عدم بسته بندی محصولات کشاورزی متحمل گردیده و شاهد بوده ایم که به دلیل فاصله بسته بندی ها و درجه بندی های محصولات مختلف با استانداردهای جهانی، ضایعات بسیاری در زمینه محصولات کشاورزی ایجاد می شد.

مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی بسته بندی مناسب یکی از راه های موثر جهت تبلیغ محصولات است، اظهار داشت: در صورت بسته بندی خوب می توان انتظار رقابت و ارتقای جایگاه محصولات کشاورزی را در بازارهای معتبر داشت چون بازاریابی مناسب، بسته بندی خوب، ایجاد تشکل های قوی برای ساماندهی به وضعیت محصولات و آموزش به بهره برداران و صاحبان صنایع کشاورزی در مورد نحوه بسته بندی می تواند در رونق و تقویت هر چه بیشتر جایگاه محصولات کشاورزی موثر باشد.