به گزارش خبرنگار مهر، حمزه شکیب با انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت در رابطه با مقاوم سازی بیمارستان‌ها در مقابل زلزله گفت: بیشتر بیمارستان ها با مشکلاتی در خصوص مقاوم سازی روبرو هستند. در سال 82 طرحی در شورا به تصویب رسید که براساس آن تمام شریان‌های اصلی شهر مقاوم سازی شود. متاسفانه وزارت بهداشت از ابتدای این حرکت تلاشی در خصوص اجرایی کردن آن نداشته است. در حالی که بیمارستان‌ها باید در حین زلزله نیز به خدمات رسانی خود ادامه دهند.

وی با تاکید بر اینکه وضعیت مقاوم سازی بیمارستانها ی پایتخت بسیار اسف بار است، گفت: قرار بود وزارت بهداشت این موضوع را دنبال کند اما همچنان با بی تفاوتی به این موضوع نگاه می‌کند.

رئیس کمیسیون عمران شورا با اشاره به اینکه در مدارس این کار با جدیت دنبال می‌شود و مجلس نیز بودجه خوبی در این رابطه مصوب کرده است، گفت: اما بحث بیمارستان ها از مدارس نیز مهمتر است. در شورا طرحی به تصویب رسید که درمانگاه‌هایی که شهرداری برای ساخت آنها مجوز می دهد روابط خاصی را از لحاظ مقاوم سازی رعایت کنند. متاسفانه حتی نماینده وزارت بهداشت در این شوراهای تخصصی نیز شرکت نمی‌کند و این نشانه بی‌اهمیتی این موضوع برای مسئولان وزارت بهداشت است.

شکیب از شورا خواست نامه‌ای به شخص وزیر نوشته شود تا در جریان امور قرار گرفته و به این موضوع بحرانی رسیدگی شود.

دانشجو نیز با بیان اینکه برخی از بیمارستان‌ها بدون آنکه زلزله بیاید با مشکل روبرو هستند، گفت:‌ از این مشکلات در بیمارستان های ما زیاد است. شما نگران زلزله هستید اما در برخی از بیمارستان‌ها بدون آنکه زلزله اتفاق افتاده شده است به فوریت نیازمند رسیدگی هستند.

چمران نیز در این رابطه گفت: متن نامه تهیه و به وزیر بهداشت ارسال خواهد شد.

در جلسه امروز شورا بررسی یک فوریت لایحه پیشنهاد و معرفی سه نفر از کارکنان شهرداری تهران به عنوان قائم مقام ذی‌حساب در واحدهای تابعه شهرداری تهران به تصویب رسید.

خسرو دانشجو در این رابطه با انتقاد از بسیار در ذی‌حسابان شهرداری گفت: این تغییرات سئوال برانگیز است. ذی‌حسابان نمایندگان شورا در مناطق هستند اما محدودیت‌های کاری سبب شده آنها چاره ای جز رفتن نداشته باشند.

وی ادامه داد: ذی‌حسابانی انتخاب کنید که یا توانایی کار داشته باشند یا شرایط کاری را برای آنها فراهم کنید تا مجبور به رفتن نشوند.

بیادی نیز استقرار ذی‌حسابان را کار بسیار خوبی دانست و افزود: قرار بود با شیب ملایم این موضوع در شهرداری جا بیافتد اما این طور به نظر می‌رسد که در حال بازگشت به نقطه اول هستیم.

چمران پیشنهاد کرد:‌ از ذی‌حسابان شهرداری دعوت شود تا مشکلاتشان مطرح و با استمرار جلساتی که با شورا دارند معضلات کاری آنها مرتفع شود.