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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۲۴

زرین‌دست پشت دوربین/

شاه‌حاتمی "رویای کاظم" را در تهران کلید زد

شاه‌حاتمی "رویای کاظم" را در تهران کلید زد

فیلم سینمایی "رویای کاظم" به کارگردانی علی شاه‌حاتمی که فیلم قبلی‌اش "پرواز مرغابی‌ها" هنوز اکران نشده، به تازگی در تهران کلید خورده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری فیلم سینمایی "روی کاظم" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی علی شاه‌حاتمی مدتی پیش در تهران آغاز شده است. کاظم بلوچی، علی شادمان و نیلوفر محمودی بازیگران این فیلم سینمایی هستند. مدیریت فیلمبرداری "رویای کاظم" بر عهده علیرضا زرین‌دست است.

این فیلم در ژانر کودک و نوجوان و با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی برای جشنواره کودکان و نوجوانان ساخته می‌شود. داستان فیلم درباره نوجوانی به نام کاظم است که آرزوی بازیگری در سر دارد و برای رسیدن به آن به سراغ یکی از این بازیگران مشهور سینمای ایران می‌رود.
 
عواملی که در فیلم حضور دارند عبارتند از صدابردار: خسرو کیوانمهر،‌ طراح صحنه و لباس: مصطفی گودرزی، گریم: محمدرضا قومی،‌ مدیر تولید: مهدی مددکار و تهیه‌کننده: علی شاه حاتمی.
 
علی شاه‌حاتمی کارگردانی فیلم‌های سینمایی "پرواز مرغابی‌ها"، " آوای زندگی"، "کولی"، "ترکش‌های صلح"، "دوستان"، "لاک‌پشت"، "آخرین شناسایی"، "پرنده آهنین"، "تعقیب سایه‌ها" و "گودال" را در کارنامه دارد.
کد مطلب 1367729

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