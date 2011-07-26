به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری فیلم سینمایی "روی کاظم" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی علی شاه‌حاتمی مدتی پیش در تهران آغاز شده است. کاظم بلوچی، علی شادمان و نیلوفر محمودی بازیگران این فیلم سینمایی هستند. مدیریت فیلمبرداری "رویای کاظم" بر عهده علیرضا زرین‌دست است.

این فیلم در ژانر کودک و نوجوان و با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی برای جشنواره کودکان و نوجوانان ساخته می‌شود. داستان فیلم درباره نوجوانی به نام کاظم است که آرزوی بازیگری در سر دارد و برای رسیدن به آن به سراغ یکی از این بازیگران مشهور سینمای ایران می‌رود.

عواملی که در فیلم حضور دارند عبارتند از صدابردار: خسرو کیوانمهر،‌ طراح صحنه و لباس: مصطفی گودرزی، گریم: محمدرضا قومی،‌ مدیر تولید: مهدی مددکار و تهیه‌کننده: علی شاه حاتمی.

علی شاه‌حاتمی کارگردانی فیلم‌های سینمایی "پرواز مرغابی‌ها"، " آوای زندگی"، "کولی"، "ترکش‌های صلح"، "دوستان"، "لاک‌پشت"، "آخرین شناسایی"، "پرنده آهنین"، "تعقیب سایه‌ها" و "گودال" را در کارنامه دارد.