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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۰۴

شعبان نژاد به مهر گفت:

برداشت خربزه در اراضی کشاورزی بوئین زهرا آغاز شد

برداشت خربزه در اراضی کشاورزی بوئین زهرا آغاز شد

بوئین زهرا - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوئین زهرا گفت: عملیات برداشت خربزه از سطح چهار هزار و 100 هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان آغاز شده است.

مرتضی شعبان نژاد عملکرد برداشت محصول را 35 تن در هکتار برآورد و پیش بینی کرد در سال زراعی جاری از این میزان سطح زیر کشت بیش از 143هزار و 500 تن خربزه توسط خربزه کاران شهرستان بوئین زهرا برداشت شود.

وی اظهارداشت: بیش از 35 درصد از سطوح کشت شده در سال جاری توسط زارعان به صورت کشت زیر پلاستیکی انجام گرفته است.

شعبان نژاد داشتن شرایط اقلیمی مناسب از نظر بالا بودن املاح معدنی خاک و عناصر ریزمغذی مناسب نسبت به سایر مناطق استان را ازعلل اجرای این طرح برشمرد و گفت‌: محصول خربزه تولیدی این شهرستان با توجه این ویژگی با عطر و بوی بهتر و عملکرد بیشتر از جایگاه مناسبی در بازار برخوردار است.

به گفته وی امسال محصول خربزه شهرستان بوئین زهرا پیش از موعد و تولید سایر مناطق به بازار مصرف عرضه می شود.
 

کد مطلب 1367730

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