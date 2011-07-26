30 درصد مشترکان در ایلام از آب غیرمجاز استفاده می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، داراب بیرنوندی در این ارتباط اظهار داشت: با مشترکانی که از آب استفاده غیر مجاز می کنند برخورد قانونی صورت می گیرد

وی با بیان اینکه متاسفانه بیش از 30 درصد مشترکان از آب غیر مجاز استفاده می کنند، گفت: میزان تولید آب با مصرف برابری نمی کند و با بررسی های بعمل آمده میزان استفاده کنندگان غیر مجازاز آب شرب بسیاربالا ست واز این پس برابر قانون مجازات اخلال کنندگان در تاسیسات آب وبرق به مراجع قضایی معرفی می شوند .

این مسئول با بیان اینکه تولید آب درشهرایلام هم اکنون حدود 800 لیتر در ثانیه است که برای جمعیتی بالغ بر250 هزار نفر کفایت می کند، خاطرنشان کرد: در حالیکه جمعیت شهر ایلام حدود 180 هزار نفر است که بیشتر این هدر رفت متاسفانه به علت مصارف غیر مجاز است.

بیرنوندی با بیان اینکه گرمای بیش از روزهای اخیر باعث افت قدرت پمپاژ ایستگاههای آب شده است، اظهار داشت: طی روزهای اخیر گرما دراستان بالارفته بطوریکه در مقایسه با مدت مشابه در 28 سال گذشته کم نظیر بوده است و این امر باعث مصرف زیاد و اخلال در انتقال آب شده است.