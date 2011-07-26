مسی، ژاوی و رونالدو نامزد "بهترین بازیکن سال اروپا" شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، با نظر 53 روزنامه نگار اروپایی، این سه بازیکن از میان 10 بازیکن برتر اروپا برای انتخاب بهترین بازیکن سال قاره سبز برگزیده شدند. برترین بازیکن سال اروپا در تاریخ 25 اوت (3 شهریور) همزمان با قرعه کشی مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا معرفی خواهد شد.

ژاوی و مسی به همراه بارسلونا در رقابت‌های لالیگا و لیگ قهرمانان اروپا خوش درخشیدند. مسی فصل گذشته در 55 دیداری که برای بارسا به میدان رفت 54 گل شامل 31 گل در لالیگا، به ثمر رساند. این در حالی است که رونالدو، مهاجم پرتغالی تیم فوتبال رئال مادرید نیز که فصل گذشته با به ثمر رساندن 40 گل در رقابت‌های لالیگا به "کفش طلایی" رسید، نامزد برترین بازیکن سال اروپاست.

فهرست هفت بازیکن دیگر فهرست 10 نفره برترین بازیکن سال اروپا به شرح زیر است:

4- آندرس اینیستا از اسپانیا (بارسلونا) 33 امتیاز

5- فالکائو از کلمبیا (پورتو) 17 امتیاز

6- وین رونی از انگلستان (منچستریونایتد) 15 امتیاز

7- نمانیا ویدیچ از صربستان (منچستریونایتد) 5 امتیاز

8- زلاتان ابراهیموویچ از سوئد (میلان) 4 امتیاز

9- جرارد پیکه از اسپانیا (بارسلونا) 4 امتیاز

10- مانوئل نویر از آلمان (شالکه صفر چهار) 3 امتیاز

در اطلاعیه‌ای که روی سایت یوفا قرار گرفته، آمده است: با ابتکار رئیس یوفا میشل پلاتینی و با همکاری واحد رسانه‌ای ورزش اروپا، جایزه "برترین بازیکن سال یوفا" با هدف زنده کردن یاد جایزه قدیمی "برترین بازیکن سال اروپا" راه اندازی می شود. این جایزه صرفنظر از ملیت، به بازیکنی تعلق می گیرد که در فوتبال اروپا بازی کند.