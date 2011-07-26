به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب نفیس آثار برگزیده جشنواره بسمالله به همراه پنج کتاب با موضوعهای آیینی همزمان با مراسم افتتاحیه هشتمین دوره این رقابت هنری رونمایی میشود.
به گفته محمدرضا کمرهای کتاب بسمالله در برگیرنده آثار برگزیده هشتمین جشنواره هنری بسمالله است که رونمایی آن همزمان با مراسم افتتاحیه جشنواره در محل فرهنگسرای نیاوران خواهد بود.همچنین علاوه بر این اثر نفیس ، کتاب انتظار ،کتاب رمضان، کتاب عاشورا، کتاب مقاومت در موضوع هنردینی و کتاب نوروز در موضوع آیین ملی ایرانیان رونمایی خواهد شد.
به گفته مسئول هشتیمن جشنواره هنری – گرافیکی بسم الله ، کتابهای یاد شده شامل پوسترهای هنرمندان برگزیده کشور در حوزه انتظار مهدویت ، دعای «اللّهم عجِل لِولیِک الفَرج»، رمضان ، عاشورا ،مقاومت و نوروز است و در قطع رحلی عرضه میشود این کتابها دربرگیرنده آثار طراحان گرافیک برگزیده ایران است.
کمرهای هدف از جمعآوری ، چاپ و نشر این مجموعه را بسط و گسترش هنر دینی، فرهنگ انتظار و توجه به شعائر دینی اعلام کرد.این مجموعه به کوشش محمدرضا کمرهای و حمید کیانی از فعالان عرصه هنر دینی تدوین شده است.
هشتمبن جشنواره بسمالله با دبیری ناصر نصیری و داوری قباد شیوا، کامران افشار مهاجر و محمد خزایی برگزار میشود.
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