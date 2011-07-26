مسابقات فوتسال جام رمضان کرج با نام روح الله داداشی برگزار می شود

چنگیز شاهین مسئول کمیته فوتسال هیئت فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مسابقات جام رمضان سال 90 در 3 رده ادارات، آزاد و پیشکسوتان انجام می شود و با انجام مراسم قرعه کشی در 30 تیرماه بیش از 30 تیم برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کرده اند.

شاهین در ادامه عنوان کرد: به منظور گرامیداشت یاد و خاطره روح الله داداشی قهرمان ارزنده استان البرز مسابقات فوتسال کرج امسال با نام این قهرمان با اخلاق و فقیر برگزار می شود