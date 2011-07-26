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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۰۹

مسابقات فوتسال جام رمضان کرج با نام روح الله داداشی برگزار می شود

مسابقات فوتسال جام رمضان کرج با نام روح الله داداشی برگزار می شود

کرج - خبرگزاری مهر: مسئول کمیته فوتسال هیئت فوتبال گفت: به منظور گرامیداشت یاد و خاطره روح الله داداشی قهرمان ارزنده استان البرز مسابقات فوتسال کرج امسال با نام این قهرمان با اخلاق و فقیر برگزار می شود.

چنگیز شاهین مسئول کمیته فوتسال هیئت فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مسابقات جام رمضان سال 90 در 3 رده ادارات، آزاد و پیشکسوتان انجام می شود و با انجام مراسم قرعه کشی در 30 تیرماه بیش از 30 تیم برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کرده اند.

شاهین در ادامه عنوان کرد: به منظور گرامیداشت یاد و خاطره روح الله داداشی قهرمان ارزنده استان البرز مسابقات فوتسال کرج امسال با نام این قهرمان با اخلاق و فقیر برگزار می شود

وی آخرین مهلت حضور در این رقابتها را پنج شنبه 6 مرداد اعلام کرد و گفت: تیم های علاقمند می بایست با واریز فیش ورودیه مسابقات به حیات مراجعه و نسبت به ثبت نام و دریافت فرم حضور در مسابقات اقدام نمایند.

کد مطلب 1367739

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