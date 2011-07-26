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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۰۵

نمایش رادیویی "دعوت شدگان" ویژه رمضان تولید می شود

نمایش رادیویی "دعوت شدگان" ویژه رمضان تولید می شود

نمایش"دعوت شدگان" به کارگردانی خسرو فرحزادی در مرکز هنرهای نمایشی رادیو ضبط می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، "دعوت شدگان" را زهرا دلیری نوشته و سردبیری آن به عهده فاطمه دلیری است که ویژه ماه رمضان و به مناسبت شب‌های قدر و شهادت امام علی (ع) تولید می‌شود.

در این نمایش  بازیگرانی  چون  عباس توفیقی، مجید سهرابی، مجتبی طباطبایی، فریدون محرابی، باقر کریمپور، فریبا طاهری، سوسن مقصودلو، پریسا مقتدی، مروارید کریم پور، احمد گنجی، محمد آقا محمدی، مینا شجاع،  نگین خواجه نصیر، راضیه مومیوند و فریبا متخصص حضور دارند.

"دعوت شدگان" به زودی ازشبکه رادیویی جوان پخش خواهد شد و عوامل آن عبارتند از تهیه کننده: مهتاب امینی، صدابردار: رضا طاهری، افکتور: محمدرضا قبادی فر.
 

کد مطلب 1367740

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