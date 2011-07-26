  1. بین الملل
  2. سایر
۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۲۵

با اعلام زمان انتخابات؛

نخست وزیر ژاپن گمانه زنی ها درباره انحلال مجلس را رد کرد

نخست وزیر ژاپن گمانه زنی ها درباره انحلال مجلس را رد کرد

نخست وزیر ژاپن در سخنانی با اشاره به زمان برگزاری انتخابات مجلس سنا و نمایندگان، انتخابات زودهنگام را به نفع جامعه ندانست.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "نائوتو کان" امروز سه شنبه مقابل کمیته مجلس، گمانه زنی ها را درباره انحلال مجلس نمایندگان و برگزاری انتخابات زودهنگام رد کرد و گفت: انتخابات مجلس سنا و نمایندگان در تابستان 2013 برگزار می شود.

وی که با افزایش فشارها برای استعفا از سوی هم حزبی های خود و احزاب مخالف به دلیل عملکرد ضعیف در پی زلزله روز 11 مارس مواجه است، گفت: برگزاری انتخابات زودهنگام به نفع جامعه نیست.

نائوتو کان گفت : پس از تصویب بودجه متمم برای بازسازی خسارات سونامی و قانونی برای تخصیص کمکهای مالی به مردم و نیز ارائه برنامه ای برای انرژیهای جایگزین انرژی هسته ای در ماه آگوست استعفا می دهم.

کد مطلب 1367744

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها