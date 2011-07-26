نخست وزیر ژاپن گمانه زنی ها درباره انحلال مجلس را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "نائوتو کان" امروز سه شنبه مقابل کمیته مجلس، گمانه زنی ها را درباره انحلال مجلس نمایندگان و برگزاری انتخابات زودهنگام رد کرد و گفت: انتخابات مجلس سنا و نمایندگان در تابستان 2013 برگزار می شود.

وی که با افزایش فشارها برای استعفا از سوی هم حزبی های خود و احزاب مخالف به دلیل عملکرد ضعیف در پی زلزله روز 11 مارس مواجه است، گفت: برگزاری انتخابات زودهنگام به نفع جامعه نیست.

نائوتو کان گفت : پس از تصویب بودجه متمم برای بازسازی خسارات سونامی و قانونی برای تخصیص کمکهای مالی به مردم و نیز ارائه برنامه ای برای انرژیهای جایگزین انرژی هسته ای در ماه آگوست استعفا می دهم.