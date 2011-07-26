بیش از 80 درصد طیف اصولگرا در 7+8 نماینده دارد

احمد نجابت در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وحدت اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم گفت: خوشبختانه با تشکیل کمیته 8+7 مسیر وحدت در جریان اصولگرایی به خوبی پیش می رود به طوری که بیش از 80 درصد از طیف اصولگرا در این کمیته دیده می شوند، ضمن آنکه جبهه پایداری نیز که این روزها انتقادها را برانگیخته است، به هیچ وجه قصد جدایی از کمیته واحد اصولگرایان را ندارد.

وی در ادامه درباره اینکه برخی از چهره های اصولگرا همچنان بر معرفی نماینده خود به کمیته واحد اصولگرایان تاکید دارند و آیا احتمال می رود به این کمیته نیروهای جدید اضافه شوند گفت: هر گونه تغیر باید با هماهنگی بزرگان اصولگرا صورت گیرد اما اگر بنا باشد در هر دوره ای گروهی یا تشکلی بخواهد نماینده خود را معرفی کند باید گروه صد بعلاوه دویست تشکیل داد. در صورتی که اکثر اصولگرایان ساختار فعلی کمیته 8+7 را قبول دارند.

این فعال سیاسی همچنین به جایگاه ویژه روحانیت اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه حضرات آیات مهدوی کنی و یزدی محوریت اصولگرایان را برعهده دارند به آینده اصولگرایان بسیار خوش بین هستم چرا که اصولگرایان همواره براساس فرامین رهبر انقلاب و سیره حضرت امام خمینی(ره)فعالیت می کنند و خط قرمز خود را جریان فتنه و نیروهای کج اندیش می دانند.

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران همچنین خطاب به اصولگرایان گفت: باید مراقب تاکتیک های رقیب باشیم چرا که برخی از نیروها در داخل یا خارج از کشور تمام توان خود را به کار بسته اند تا شاهد عدم وحدت اصولگرایان باشند، از این رو اصولگرایان باید مواظب باشند تا فریب دشمنان و رقباء را نخورند و همواره براساس شاخصه های اصولگرایی حرکت کنند.