همکاری با ارکستر موسیقی ملی اتفاق نیکویی است

کریستف رضاعی آهنگساز ضمن بیان این مطلب در خصوص کم و کیف ساخت اثر برای اجرا توسط ارکستر موسیقی ملی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت : تجربه این همکاری تنها مختص به من نیست بلکه هریک از اعضای گروه موسیقی نور هم این فرصت را دارد که همراه با ارکستر موسیقی ملی اجرای برنامه داشته باشد؛ در این پروژه قرار است رپرتوار کاملی از اثری که برای این ارکستر نوشته ام در همراهی با گروه نور اجرا شود و درحال حاضر در نیمه راه هستم و هنوز به رپرتوار کامل دست نیافته ام ؛ اما معتقدم که سفارش ساخت آثاری از این دست توسط ارکسترهای بزرگ باعث ایجاد تنوع در مجموع اجراهای ارکستر موسیقی ملی می شود.

وی در ادامه افزود : دوستی و شناخت من با بردیا کیارس شانس بزرگی در نگارش رپرتوار ارکستر موسیقی ملی محسوب می شد چراکه در سایه دوستی با رهبر این ارکستر موسیقی ایرانی مشورت هایی را با ایشان داشتم و او با شناختی که از ساختار ارکستر ملی به من داد توانستم خیلی سر راست به آنچه از مجموع قطعات می خواستم دست یابم؛البته هنوز به نتیجه نهایی بر نگارش قطعات نرسیده ام و تا پایان این پروژه قطعات با تغییرات اساسی مواجه خواهم شد.

این آهنگساز در ادامه صحبت های خود با اشاره به ساختار قطعاتی که برای ارکستر موسیقی ملی ساخته است گفت : حضور گروه موسیقی نور و همچنین نوع نگاهی که این گروه به هنر موسیقی دارد و چگونگی همراهی گروه با ارکستر از جمله شاخصه های مهم نگارش این آثار بوده است به این معنا که ماهیت کلی این اثر دربرگیرنده فضا و سازهای موسیقی مدرن است؛ در واقع این فضا مبین نوع نگاه موسیقی گروه نور است که معمولا اجراهایی نزدیک به قرون وسطی اروپا را در بر می گیرد و از سوی دیگر ساختار موسیقی ایرانی و فضاهایی که ارکستر موسیقی ملی در آن نفس می کشد نیز شنیده می شود.

وی در ادامه متذکر شد : به عبارت دیگر رپرتوار این مجموعه ،نوعی ترکیب به شمار می رود و به هیچ عنوان نمی توان نام تلفیق موسیقی ایرانی و غربی را روی آن گذاشت ؛ در واقع به واسطه مشورت هایی که با کیارس داشتم و ایده ها و راهنمایی هایی که در این مسیر ارائه می کرد بسیار راهگشا بود از همین رو به نظر من کنسرت پیش رو اثر مشترکی بین ارکستر موسیقی ملی و گروه موسیقی نور است و به احتمال بسیار در ایام نوروز اجرا می شود.

آهنگساز موسیقی فیلم در پایان صحبتهای خود به انتشار برخی از آثارش در این حوزه اشاره کرد و گفت : موسیقی متن فیلم کنعان به کارگردانی مانی حقیقی و همچنین موسیقی متن فیلم پرونده هاوانا از ساخته های علیرضا رئیسیان توسط انتسارات هرمس منتشر شد.