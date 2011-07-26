فیلمنامه "نیش و زنبور 2" آماده است

حمیدرضا صلاحمند در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه بخش دوم هم اکنون آماده است اما از آنجا که آقای کیانیان مشغول بازی در مجموعه تلویزیونی "راه طولانی خانه" است، پس از پایان این سریال تغیراتی را روی متن اعمال خواهیم کرد.

وی افزود: فیلمنامه را مطالعه کردم قطعا به عنوان کارگردان نظراتی دارم. علی سرتیپی به عنوان تهیه کننده و شرکت آفتاب نگاران نیز به عنوان سرمایه گذار با این پروژه همکاری می کنند.

صلاحمند ادامه داد: فیلم به نوعی ادامه "نیش و زنبور" و مسائل بین (رضا و اسد) ،(رضا کیانیان و رضا عطاران) در فضایی تازه است. تلاش می کنیم از حضور همان بازیگران استفاده کنیم. قطعا با توجه به متنی که هم در اختیار دارم ترکیب جدیدی از بازیگران نیز اضافه خواهند شد.

این کارگردان در ادامه بیان کرد:من در بخش اول این فیلم تجربه خوبی با عوامل داشتم و خوشحالم می توانم دوباره در بخش بعدی نیز آن را تکرار کنم. البته در همان زمان ساخت آقای کیانیان معتقد بودند که قصه این قابلیت را دارد که بتوان قسمت های بعدی آن را بسازیم. به همین دلیل صحبت کردیم تا پایانی را برای "نیش و زنبور" در نظر بگیریم تا برای بخش بعدی آمادگی ساخت وجود داشته باشد.

وی درباره موفقیت بخش دوم این فیلم گفت: این موضوع بستگی به عوامل، روایت و داستانی دارد که ما دنبال می کنیم. اما فکر میکنم با توجه به موفقیت بخش اول در بین مخاطبین اگر بتوانیم همان شرایط تولید را فراهم کنیم موفق عمل خواهیم کرد. آثار کمدی عمدتا قابلیت ساخت بخشهای دوم یا حتی سوم را دارند. من شنیدم "سن پطرزبورگ2" نیز قرار است ساخته شود.

صلاحمند در ادامه افزود: ساخت قسمت دوم سختیهای خاص خود را دارد. در ابتدا اینکه باید تلاش کنیم به تکرار نیافتیم و بازیگران نیز بازیهای متفاوتی ارائه کنند. البته از طرف دیگر مخاطبین با کاراکترها ارتباط خود را در بخش اول برقرار کرده اند و دیگر نیاز به معرفی یا ارائه شناستامه وجود ندارد. البته این کار ما را سخت می کند زیرا مخاطبین توقع بیشتری دارند.

"نیش و زنبور" بر اساس فیلمنامه سروش صحت ساخته شده و داستان دو دوست کلاهبردار است که در یک رکب‌زنی حرفه‌ای مقابل هم قرار می‌گیرند. رضا کیانیان، رضا عطاران، مریلا زارعی، رضا داودنژاد، الیزابت امینی، ژاله صامتی، پوراندخت مهیمن، بیتا سحرخیز، فاطمه شکری، ملکه رنجبر، کامران فیوضات، شاپور کلهر و... بازیگران فیلم هستند. این فیلم زمستان 88 اکران عمومی شد و با استقبال خوبی روبرو شد.