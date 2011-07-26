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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۴۴

تحقیقات نشان می‌دهد:

جوانان مسلمان مالزی قرآن را به قانون اساسی ترجیح می‌دهند

جوانان مسلمان مالزی قرآن را به قانون اساسی ترجیح می‌دهند

نتایج یک نظرسنجی در مالزی نشان می‌دهد که بیشتر جوانان مسلمان این کشور می‌خواهند قرآن کریم جایگزین قانون اساسی فدرال مالزی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، در تحقیقات انجام شده از سوی سازمانهای فرهنگی مستقر در آلمان در تحقیقی با عنوان " ارزشها، رؤیاها و ایده آلها: جوانان مسلمان در جنوب شرق آسیا" مشخص شده است بیش از 70 درصد از جوانان که بیشتر آنها را مردان جوان تشکیل داده اند می خواهند قرآن به جای قانون اساسی فدرال مالزی مورد استفاده قرار گیرد.

انجام دهندگان این تحقیق برای به دست آوردن نتایج با 1060 جوان مسلمان مالزیایی 15 تا 25 ساله مصاحبه کرده اند. نتایج آن نشان می دهد که 72 درصد از جوانان می خواهند کتاب مقدس اسلام عالیترین قانون این کشور باشد و تنها 25 درصد با این امر مخالفت کرده اند.

بیشتر شرکت کنندگان در این تحقیق اظهار داشتند که آنها از اجرای حدودی که در شرع مقدس اسلام تعیین شده حمایت می کنند. درمیان این پرسشهای مطرح شده مشخص شده است که 80 درصد از شرکت کنندگان خود را اول مسلمان و بعد مالزیایی می دانند.

مسلمانان مالزیایی 60 درصد از جمعیت 26 میلیونی این کشور را تشکیل داده اند. مسیحیان 1/9 درصد ، بودائیان 2/19 درصد و هندوها 3/6 درصد را به خود اختصاص داده و باقی جمعیت متعلق به ادیان سنتی چینی است.
 

کد مطلب 1367761

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