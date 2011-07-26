سایت عفو بین الملل در عربستان فیلتر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، به دنبال اعتراض سازمان عفو بین الملل به قانون ضد تروریسم عربستان و درخواست از ریاض برای بازنگری در آن دسترسی به سایت این سازمان در سراسر عربستان سعودی غیرممکن شد.

روز جمعه گذشته سازمان عفو بین الملل در گزارشی از اقدام رژیم آل سعود در تصویب یک قانون جدید ضد حقوق بشری در عربستان پرده برداشت.

در گزارش جدید سازمان عفو بین الملل درباره عربستان به تلاش مقامات سعودی برای تصویب قانونی جدید در راستای سرکوب مخالفتهای مردمی اشاره شده است.

در این گزارش آمده است تصویب این قانون با هدف ممنوعیت هر گونه تظاهرات در عربستان حتی به صورت مسالمت آمیز انجام می شود.